Juez César Jiménez: “Quiero instalar los estándares internacionales a la hora de juzgar a un adolescente”

El juez misionero César Jiménez fue nombrado vicepresidente nacional de la Organización Internacional de Magistrados y Jueces AC ORIMAJA. En diálogo a Misiones Online contó cuáles serán sus principales objetivos y aseguró que su prioridad será la situación judicial de los menores de edad.

“Lo más importante es tratar de instalar el acceso a la justicia en los sectores más vulnerables, en lo particular todavía la justicia sigue siendo una que penaliza y está persiguiendo a los sectores más empobrecidos y eso no es acceso a la justicia. Tenemos que buscar la forma de que la víctima y el dañado tengan un lugar, no siempre con la mirada desde un lugar punitivo sino más bien contribuir para una pacificación dentro de la justicia”, contó César Jiménez, quien es Juez de Correccional y de menores.

“Tenemos que buscar un sistema donde el que realmente investigue sea el fiscal y la resolución de la problemática sea judicial”, agregó.

La Organización está conformada por magistradas, magistrados, juezas y jueces de 14 de países; cuya finalidad es fomentar la capacitación, investigación, difusión, promoción y desarrollo del Derecho, así como impulsar el respeto irrestricto de la independencia judicial.

“Estamos constituidos como observadores del sistema de justicia en el ámbito internacional, incidimos en las políticas públicas vinculadas a los sectores vulnerables a nivel global y fomentamos redes entre instituciones dedicadas a trabajar temas de desarrollo humano y justicia”, explicó César Jimenez.

Desde su experiencia con los menores de edad buscará generar aportes y cambios en la actuación de la justicia frente a estas situaciones. “Quiero instalar los estándares internacionales a la hora de juzgar a un adolescente, instalar la convención internacional de los derechos del niño y todo lo que significa la protección de la niñez que todavía es una asignatura pendiente”, indicó.

La misiones de esta organización es promover, respetar, proteger y garantizar la autonomía judicial e impulsar el conocimiento del derecho en sus diversas ramas. Buscan lograr que la organización sea un referente positivo a nivel mundial y poder contribuir con las instituciones públicas y privadas en los diseños de políticas públicas efectivas para fomentar la capacitación, investigación, difusión, promoción y desarrollo del Derecho, así como impulsar el respeto irrestricto de la independencia judicial.

SL-EP