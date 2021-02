Desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) aseguran que las cuotas de los colegios por el momento no sufrirán modificaciones y se mantendrán con respecto al ciclo lectivo 2020.

Gustavo Lezcano – Radio Libertad

Gustavo Lezcano, director de control y financiamiento del SPEPM, desmintió la información que circulaba y sostenía que algunos institutos aumentaron hasta un 45 por ciento el valor de sus cuotas.

“Estamos en frente a una noticia que no es verídica, en principio porque desde el organismo que representamos nosotros no se emitió ninguna normativa correspondiente a autorizar el aumento de los techos porcentuales de la cuota 2021. En agenda tenemos otras prioridades, las entidades están al tanto, es un acuerdo. Pero también es cierto que las instituciones aportaron en el ciclo 2020 entendiendo las situaciones de las familias, ya que hubo meses que no se pagaron” explicó Lezcano.

Dejó en claro que deberán reunirse con los integrantes de la asociación de institutos privados la próxima semana, uno de los temas a tratar será el salario de los docentes este año, y a partir de ahí se verá una actualización en los precios. Aseguró que la misma ocurrirá pero que no es este el momento adecuado.

Con respecto a la morosidad en los pagos mensuales Lezcano aseveró: “El primer trimestre del año pasado llegamos a tener un 70 u 80 por ciento cuando empezó la incertidumbre de las familias sobre qué iba a pasar. El segundo trimestre fue bajando ese porcentaje gracias al apoyo del Gobierno Provincial, que permitió darle oxígeno económico a las entidades propietarias con el “Ahora Escuela”. Las instituciones siguieron pagando sus servicios, los cuales se descomprimieron con esta ayuda y hoy en día el porcentaje de morosidad disminuyó a un 15 o 20 por ciento”.

El titular del organismo provincial a cargo del sistema de educación privada añadió que recién en marzo o abril se fijará el tope oficial de los montos y que todos colegios de la provincia están siendo visitados para corroborar que el protocolo planteado sobre la sanitización y bioseguridad para esta doble modalidad se cumpla. Las escuelas públicas y las de gestión privada trabajarán con el mismo protocolo e intensidad.

ZF-A