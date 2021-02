Sin carnavales este año, los comparseros de Posadas buscan que la celebración no pase desapercibida y solicitan ensayar en los barrios

Benito del Puerto, director del área de Cultura y Turismo de la municipalidad, habló sobre la solicitud de las distintas comparsas de la ciudad que, ante la imposibilidad de realizarse los carnavales 2021 por la pandemia, le enviarán una nota al intendente de Posadas para que les permitan simplemente reunirse en cada barrio a celebrar con protocolos.

Esta tarde está prevista una reunión entre los representantes de las comparsas posadeñas que año a año participan de los flamantes carnavales locales para elevar un petitorio a la intendencia y que les permitan ensayar en cada barrio, bajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad planteadas por la pandemia.

Respecto a ello, el director de Cultura y Turismo de la municipalidad, Benito del Puerto, contó a este medio que se trata de una actividad convocante y que muchas veces funciona como un espacio de contención para la gente. En ese sentido, sostuvo que desde el espacio apoyarán la iniciativa de los comparseros siempre que cumplan con los protocolos sanitarios.

Benito del Puerto.

Según detalló, buscarán obtener una habilitación para ensayar en cada uno de los barrios en una franja horaria que, en principio, iría desde las 17:00 hasta las 21:00 y con una capacidad total de 50 personas entre integrantes del cuerpo de baile y también de la batucada, durante tres días a la semana.

«El año pasado las comparsas tuvieron un magnífico lucimiento en el cuarto tramo al estilo de otras capitales y ciudades argentinas, con una infraestructura bellísima. Acto seguido tuvimos que encerrarnos en nuestras casas y durante todo el año los integrantes de las comparsas solicitaron permisos para, por lo menos, seguir ensayando y no perder el ritmo», indicó.

Entre otra de las condiciones que exigen desde el municipio es que cada comparsa responda a la acción directiva de cada barrio, es decir que lleguen a un acuerdo con las comisiones vecinales. Algunos de los grupos ya manifestaron que no van a participar por cuestiones de cuidados ya que las integran muchos niños y/o personas de riesgo.

Este año no habrá carnavales: 9 comparsas se preparan sólo para tocar en sus barrios

Ediciones anteriores.

“Se sabe que los ensayos son tan bulliciosos como los de la estudiantina y generan cierto bello desorden que no a todos les gusta, pero a muchos les encanta. Ese consenso es el que pidió Leonardo «Lalo» Stelatto para decidir si se puede o no. Hay algunas comparsas que, por otro lado, prefieren no participar”, manifestó.

Hasta el momento se habla de nueve agrupaciones, las cuales ya habían estado desarrollando sus actividades durante el último año antes del anuncio de la pandemia en el cuarto tramo de la Costanera, donde se ubicó el nuevo sambódromo con patio de comidas en su extensión.



Señaló que fue un ambiente “muy lindo y alegre”, pero que en este momento las autoridades deben analizar muchas cuestiones como para permitir su realización. Aclaró que definitivamente no van a habilitar los festivales como en ciclos previos ya que no es opción permitir la aglomeración de gente.

El responsable del área de Cultura y Turismo municipal expresó que su deseo es que puedan volver a ensayar, ya que se trata de una actividad recreativa que “mantiene ocupada a la gente” y, en este contexto donde debieron pasar mucho tiempo encerrados, volver a vivir estos festejos es muy agradable: “Escuchar los ensayos es siempre una fiesta y ocupan su tiempo ocioso en algo que tenga que ver con lo artístico, lo cultural y lo familiar”.

