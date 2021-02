Gendarmería secuestró 200 kilos de pescado que tenían como destino de comercialización Posadas

La Gendarmería Nacional secuestró 200 kilogramos de pescado en Ituzaingó (Corrientes) de las especies, surubí, dorado y patí, que tenía como destino de comercialización la provincia de Misiones.

Integrantes del Escuadrón 48 “Corrientes”, en circunstancias que se encontraban realizando patrullaje en conjunto con personal de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes, procedieron a controlar un vehículo de transporte de cargas, con itinerario Berón de Astrada (Corrientes) – Posadas, el cual transportaba ocultos entre mercaderías, especies ictícolas protegidas destinada a su comercialización, en infracción al Decreto 1030/92 y disposiciones vigentes Nº 123.

Se identificaron 38 surubíes, 70 dorados y 20 patí, los cuales arrojaron un avalúo aproximado de 1.100.000 pesos. Se realizó un acta de fauna y flora de las especies secuestradas, las cuales fueron puestas a disposición de personal de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes.



Camuflados bajo falsos uniformes oficiales, pescadores furtivos brasileños depredaban en el río Uruguay en un área cercana a los Saltos del Moconá

Un video expuso la depredación que realizaban pescadores furtivos brasileños en el río Uruguay, en el área de los Saltos do Yucumã del Parque Estadual do Turvo, frente al Parque Provincial Moconá, del lado argentino, aunque el impacto ambiental de estos delitos no tienen frontera. Camuflados bajo falsos uniformes oficiales de las fuerzas de Seguridad, se observa que los furtivos se jactaban de evadir los controles de Gendarmería, Prefectura y Guardaparques en el área brasileña del Río Uruguay, infringiendo leyes ambientales. Finalmente, fueron identificadas 6 personas y secuestradas dos embarcaciones en un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

El hecho se registró el martes y el video se viralizó rápidamente por los grupos de WhatsApp. Las autoridades ambientales brasileñas confirmaron el hecho, tomaron conocimiento de la situación, y en forma conjunta entre Policía Ambiental y Guardaparques llevaron adelante ayer un operativo que resultó con la identificación de seis personas que realizaban la explotación ilegal del recurso y fueron secuestradas dos embarcaciones.

“El equipo de inspección del Parque Estadual do Turvo, a través de sus guardaparques, actuó inmediatamente después de conocer el hecho delictivo, logrando identificar a las personas, en un operativo que contó con la asistencia de otras fuerzas de seguridad e instituciones de protección ambiental para identificar a las personas”, confirmó una fuente en contacto con ArgentinaForestal.com.

JS-CP