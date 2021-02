Marcelo Pérez, ministro de Gobierno: “No es agradable recibir una multa, pero hay que respetar las normas de tránsito”

En cuanto a la manifestación que hubo ayer por la mañana en la avenida Uruguay de Posadas, como forma de reclamo por las fotomultas, el ministro de Gobierno de la Provincia, Marcelo Pérez, aseguró que las multas no son injustificadas como muchos aseguran y que las infracciones en la vía pública están dispuestas para evitar accidentes de tránsito.

Marcelo Pérez – Radio Libertad

Recordó que cualquier infractor que tenga dudas de si es correcta o no la multa que tiene, puede acercarse a las oficinas de la Unidad de Control de Infracciones y comprobar a través de los videos que toman las cámaras de la unidad. Aseguró que cualquier persona puede tener acceso a estos videos siempre y cuando sea para corroborar este tipo de situaciones y que en el caso de que la persona no haya cometido el delito, la unidad no va a dudar en asumir su error.

Aseveró que más allá del malestar de la gente, lo único que pretenden con las multas es que se respete las normas de tránsito y que la gente aprenda a manejar correctamente, ya que el único objetivo detrás de las señalizaciones es evitar accidentes de tránsito.

Comentó que le hicieron llegar el video de un infractor que asegura no cometer ningún delito y sin embargo, se ve cómo el vehículo pasa cuando el semáforo está en rojo. Afirmó que en ese caso el disparador de la multa es correcto y que el video es evidencia de esto.

“Se generó un mito a través del falso funcionamiento de ese semáforo, pero lo cierto es que habilita en verde, luego parpadea y cambia a rojo como corresponde” manifestó Pérez, además de afirmar que él lo constató de manera personal y presencial.

Se refirió también al mal funcionamiento de los semáforos, ya que es una de las justificaciones que están dando los damnificados por las fotomultas. Apuntó que es trabajo de cada municipio solucionar, arreglar y controlar el funcionamiento de los instrumentos de señalización.

“Respetemos las normas de tránsito y si hay alguna falencia del sistema se corregirá. Pero debemos respetar las normas, aunque sea una zoncera, porque ese semáforo evita los accidentes de tránsito. No es caprichoso que se pongan las señalizaciones, que las pone el municipio para que se respete las normas de tránsito”, expresó finalmente Pérez.

ZF-A