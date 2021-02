El gobierno de la Provincia y las fuerzas de seguridad se comprometieron con los productores en reforzar la división de delitos rurales

Los productores de la provincia se reunieron ayer con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, representantes de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, para conversar sobre el aumento de delitos como el robo de yerba, las intrusiones y el abigeato. Como resultado, se comprometieron en reforzar la división de delitos rurales y convertirla en un comando rural para combatir este problema.

Marcelo Pérez – Radio Libertad

Estuvo presente Marcelo Pérez, el ministro de Gobierno de la provincia, quien señaló que viene trabajando junto a los productores desde noviembre del año pasado para combatir y poder terminar con estos delitos que afectan cada vez más a las familias productoras.

“Vamos a repotenciar la división de delitos rurales, trasladándola a un comando rural dentro de las fuerzas policiales. Esta división ya existía dentro de la policía de Misiones, pero ahora vamos a llevarla a un escalafón más alto que se dedique específica, puntual y exclusivamente a ellos con inteligencia, todo el personal y la movilidad necesaria” , afirmó Pérez.

Señaló que la jefatura de policía ya está trabajando en la planificación y logística para poner en funcionamiento este comando, lo más rápido posible.

Mencionó que también definieron reforzar el trabajo en conjunto entre el Gobierno, las fuerzas de seguridad y sectores puntuales como Bromatología municipal, dado que creen que este tipo de delitos se pueden terminar con una laboral articulada y coordinada entre estos sectores.

Pidió que no se le acuse ni se ponga toda la responsabilidad del crecimiento de estos delitos a la Policía, dado que no les corresponde solo a ellos prevenir y luchar contra los crímenes. “No siempre el policía puede estar controlando el acopio de yerba mate, no es su función”, recordó el ministro de Gobierno.

Otra medida que decidieron tomar es crear un foro de seguridad rural donde los productores podrán elegir a sus representantes. Esto con el objetivo de lograr una comunicación más directa, recurrente y organizada con los productores.

También participaron de la reunión la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti y el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) Juan José Szychowski.

Contrabando de Soja a Brasil

Sobre este tema puntual, Pérez aseguró que no van a pasar por alto ningún hecho delictivo dentro de la provincia, porque lo que muchas veces comienza con delitos aislados, terminan convirtiéndose en cuestiones más complejas como los casos de contrabando organizados por grandes grupos delictivos.

“Si permitimos que el crimen ingrese a la provincia eso se transforma en organizaciones que después cuesta mucho desbaratar. Nosotros estamos geopolíticamente ubicados en una zona muy compleja de fronteras y eso trae muchas complejidades en cuanto al combate de este tipo de delitos” explicó Pérez.

ZF-A