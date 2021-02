Buenos Aires: liberaron a Rocío, la joven que fue manoseada por un remisero que la acusó de robo

La justicia de San Martín le concedió la excarcelación y se estudia su sobreseimiento. Mientras tanto su familia denunció al remisero, que los sigue hostigando.

La justicia de San Martín le concedió este miércoles la excarcelación a Rocío, la chica de 18 años que estuvo una semana detenida acusada de robarle a un remisero que intentó manosearla durante un viaje. La adolescente pudo volver a su hogar en Grand Bourg, pero enfrenta el hostigamiento del acusado.

Rocío volvió a su casa deprimida y golpeada tras declarar ante el fiscal Fabián Hualde por la causa por robo que le inició un remisero de San Martín el 26 de enero pasado.

«Está bastante deprimida, pero está en su casa. Le concedieron la excarcelación y se está estudiando el sobreseimiento», confirmó a minutouno.com su abogada, Raquel Hermida Leyenda.

Hermida Leyenda y su socia, Mariana Chiacchio, ya iniciaron acciones legales contra el remisero por lo que fue un claro intento de abuso sexual y no un robo a punta de cuchillo, como aseguró el hombre cuando la Policía lo encontró con los dos adolescentes en una calle de tierra en Gran Bourg, en la madrugada del 26 de enero.

La denuncia por abuso sexual fue radicada en la Fiscalía Número 14 de Villa Ballester, partido de San Martín. «Está todo presentado, ya tenemos perito», señaló Hermida Leyenda.

Además, Rocío cuenta con un testigo de parte: su amigo menor de edad que estaba con ella en el auto del remisero al momento del episodio, y que fue detenido y liberado a las pocas horas del episodio, al contrario de como ocurrió con ella.

El remisero fue identificado como Daniel Flores, un ex policía de 37 años con antecedentes por violencia de género.

Rocío pasó una semana detenida en la Comisaría de la Mujer mientras su suerte se definía en el Juzgado de Garantías No 5 de San Martín. Su madre, Claudia, sólo pudo verla un par de veces y se enteró los detalles de lo ocurrido por medio de las abogadas de su hija.

«La golpeó una de las policías mujeres cuando la detuvo», comentó Hermida Leyenda en referencia a los hematomas que tiene Rocío.

Pero el abuso de poder no terminó allí: aunque la adolescente no supo más de Flores, el ex suboficial de la Policía bonaerense «está mandando autos a la puerta de la casa de Rocío como para amedrentar», reveló la abogada.

«Ayer (martes) mandó una moto. Tenemos todas las patentes. Él está asustando a la familia de Rocío y ya se hizo la denuncia también», aseguró.

El caso

Rocío se subió con cuatro amigos al remís de Daniel Flores en algún momento entre las 5.30 y 6 del 26 de enero pasado. Lo que debía ser un medio seguro para volver a su casa se convirtió en un trance que duró hasta hoy, que pudo pisar su hogar de nuevo.

De acuerdo a lo que pudieron reconstruir las abogadas de Rocío, y que su mamá le contó a minutouno.com, Flores dejó a uno de los chicos en una casa sobre avenida Los Patos, en Grand Bourg, y luego se desvió del recorrido estipulado hacia una zona que es «todo tierra».

Para ese entonces viajaban sólo Rocío y su amigo. «Ahí fue cuando empezó a preguntarle (a Rocío) cuántos años tenía, cómo se llamaba», contó Claudia, y «en un momento la toca, ella le saca la mano».

Rocío y su amigo lograron bajarse del remís. Claudia cree que alguien de la zona llamó a la Policía, pero cuando llegaron los oficiales no se pusieron del lado de los chicos sino del remisero, que los acusó de robarle a punta de cuchillo.

Fuente: Minuto Uno

