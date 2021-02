Robos rurales: “No estamos frente a pequeños ladrones sino que hay diferentes organizaciones que se dedican a robar yerba y ganado”, aseguró referente yerbatero

En la zona norte de la provincia de Misiones la problemática de los robos en la zona rural mantiene en vilo a los productores de los sectores yerbatero y ganadero. Por ello, solicitan a las autoridades provinciales que se tomen medidas para terminar con la inseguridad.

Sergio Delapierre – FM Show

Con respecto a la cabeza de un animal faenado que apareció colgada en una tranquera Sergio Delapierre, referente yerbatero, dijo que “esto es una señal clara de que no estamos frente a pequeños ladrones sino que hay diferentes organizaciones a lo largo de la provincia que se dedican a robar yerba mate y ganado. Son organizaciones porque el que roba un animal ya tiene un destino para entregarlo y esa persona a su vez lo distribuye en un barrio o en su venta directa o también en alguna carnicería particular. En el caso de la yerba mate, hace varios días que advertimos que hay personas que se adentran en los yerbales y se llevan las plantaciones, no importa si es mucho o poco porque el daño es el mismo y luego se lo entregan a algún acopiador que lo lleva a los secaderos”. Además, contó que en la zona del Alto Paraná comenzaron los robos de frutas tropicales y lo comercializan en la vía pública.

Por todas esas dificultades y delitos rurales que hay en la zona norte de la provincia, expuso que “necesitamos llegar a una solución y por eso vinimos a hablar con el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Trajimos varias propuestas para que se tomen medidas ante la situación delictiva”.

En ese aspecto, dijo que “jamás alentaría a un productor para que actúe con violencia ante los criminales, pero lamentablemente uno tiene que defender su vida y la de sus familiares. Llegamos a un punto en el que la gente se tiene que armar. Por ello necesitamos soluciones de manera inmediata para que esto no suceda”.

Por otra parte, explicó que con respecto a los encargues y la entrega del producto robado, en el caso de las carnicerías “es muy importante que los intendentes de las localidades del norte tengan un grupo inspectores de bromatología para velar por la seguridad del consumidor. Es inamisible que permitan que haya medias reses robadas que no tengan sellos ni papeles y que encima se comercialice. Esto es una medida fundamental que falta y esto lo plantearemos al Gobernador de Misiones”.

“Siempre hubo reuniones con las autoridades del estado, jueces, empresarios, fuerzas policíacas y representantes de los sectores afectados, pero siempre se llegó a un determinado punto. La justicia con las herramientas que tiene a disponibilidad, se le pide que nos den dos o tres empleados más que ellos consideren que sea necesario, que nos den los medios necesarios y que la figura del fiscal de delitos rurales argumente lo que nosotros necesitamos para que el juez pueda fallar a favor nuestro”, dijo.

Aclaró que años atrás la Policía iba a los campos cuando había delitos, tomaban ciertas medidas y los jueces apoyaban. “Hoy en día esto no sucede. La presencia policial es fundamental y eso es lo único que pedimos. Además, hoy cualquier individuo roba un animal o plantaciones en los yerbales porque no existe ningún tipo de castigo ante estos actos, entonces, la justicia debería dejar de pedir documentación y tendría que castigar a los delincuentes y secuestrar lo que utilizan para robar. Afortunadamente con la denuncia anónima pudimos dar nombres de personas involucradas en los delitos y esto seguramente traerá resultados”.

Debido al gran número de actos delictivos en la zona norte de Misiones, los referentes de los sectores yerbatero y ganadero mantuvieron en las últimas semanas varias reuniones con las fuerzas de seguridad, “pero los robos y otros delitos no cesan en las chacras, por el contrario, van en aumento los casos de abigeato y robo de yerba mate”, culminó Delapierre.

ZF-A