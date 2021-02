Dramática confesión del médico que denunció a Gildo Insfrán: “Temo por mi vida”

Héctor López Cano fue allanado en su domicilio luego de acusar de abuso y hostigamiento al gobierno de Formosa.

En medio de la polémica por los centros de aislamiento por coronavirus en Formosa, el médico Héctor López Cano aseguró que teme por su vida luego de acusar de abuso y hostigamiento al gobierno de Gildo Insfrán.

“Ahora mi familia es la que me pide que abandone la provincia. Yo creo que mi vida está en peligro permanentemente. Tienen todos los servicios a su favor y un médico que fue oposición, fue encontrado suicidado en su oficina”, argumentó.

El especialista, que trabaja en el Hospital Central de la ciudad de Formosa en las áreas de urgencias y de terapia intensiva fue allanado en su domicilio por un grupo de 20 policías que buscaba una toalla y un control remoto que habrían desaparecido del hotel Turismo, donde cumplió la etapa anterior de su aislamiento obligatorio, tras pedir unos días de vacaciones para ver a su familia que vive en Corrientes.

Entonces, según su relato, comenzó el hostigamiento por parte de las autoridades provinciales que para volver le llegaron a pedir hasta tres hisopados a pesar de que todos dieron negativo.

Obligado a cumplir con el aislamiento, pidió ir a un hotel, pero la habitación “parecía un calabozo, no tenía ventilación, y la ventana tenía una chapa”. “Pedí entonces que me cambien de hotel, y como no lo hacía hice una huelga de hambre. Eso enojó aún más al poder. Pero me pasaron a otro, en el que estuve cinco días”, contó en declaraciones a LN+.

El médico denunció abuso por parte del gobierno de Gildo Insfrán

Según su relato, en el segundo hotel sufrió “hostigamiento policial” y detalló que al pedir terminar la cuarentena en su casa de la Ciudad de Formosa, donde vive solo, sufrió el allanamiento por parte de 20 policías.

“No tenían barbijos ni guantes. Los recibí muy alegremente porque pensé que me iban a controlar y uno me contesta ‘no señor le vengo a allanar la casa, tengo la orden de allanamiento o sino tenemos que romper el candado’. Les dije que busquen lo que querían porque yo no tenía nada ajeno”, explicó.

Los policías terminaron llevándose una toalla que según el médico es de él e incluso la señora que lo ayuda con la limpieza aseguró que es de él.

Además, manifestó que le “abrieron una causa judicial por hurto” y aseguró: “Es una forma que tiene el poder de disciplinar a los que critican más allá del partido político que tenga”.

En otro orden de cosas, el médico apuntó contra el secretario de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien viajó a Formosa para corroborar las denuncias de Amnistía Internacional y parte de la oposición y sentenció: “Vino a avalar todo lo que hace el gobierno de Formosa, por eso él no se entrevistó conmigo siendo que yo ya hacía protestas”.

Al ser consultado sobre los centros de aislamiento, López Cano aseguró que son “centros de reclusión” y detalló: “Allí mezclan personas de diferentes edades, adultos con niños, comunidades aborígenes, con o sin hisopados positivos. Parecía un campo de concentración de Camboya cuando existía la República de Camboya. Tenían mamparas y es imposible el aislamiento”.

Fuente: Radio Mitre

