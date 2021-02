Desde el IPLyC aseguran que a pesar de la pandemia y de que algunos juegos no están habilitados en los casinos, no hubo un aumento de jugadores online

Pese al aislamiento que inició en marzo del año 2020 por la pandemia del Covid-19 y que mantuvo los casinos cerrados hasta agosto del mismo año, el gerente de juegos del IPLyC, Jorge Raimondi, dijo que hubo un leve aumento de personas que se registraron en los juegos online.

Además, explicó que una vez que se dispuso el distanciamiento social y que aprobaron el protocolo para la reapertura de los casinos, la gente optó por la presencialidad y dejó de jugar online, aun cuando hay máquinas y juegos de mesa que no están habilitados.

En diálogo con Misiones Online, contó que por protocolo los casinos trabajan de manera limitada, ya que solamente utilizan el 50 por ciento de su capacidad y dijo que la gente se acerca a preguntar, al igual que durante el aislamiento, si pueden utilizar algún juego.

“La gente necesita y quiere ir al casino. Después de que aparecieron nuevos contagios, todos tienen mucho cuidado” manifestó Raimondi.

En cuanto a la edad de quienes participan en los juegos, dijo que la seguridad de cada casino controla que no ingresen menores y la plataforma GuazuBet, que se utiliza para los juegos en línea, solicita foto y D.N.I de quienes quieran registrarse para evitar que jueguen menores de 18 años. A excepción de ellos, participan personas de todas las edades.

El área de juegos responsables del IPLyC continúa sumando estrategias para combatir la ludopatía

La Licenciada en Psicología y encargada del área de juegos responsables, Zilvetti Isabel, contó que en abril realizaron una encuesta vía WhatsApp a los “autoexcluidos” que son aquellas personas que consideran que tienen problemas con los juegos de azar y que deciden alejarse de ellos.

El estudio arrojó que hay un promedio de 300 autoexcluidos activos en Misiones y solamente un pequeño porcentaje respondió la encuesta, comunicando que habían encontrado una resolución a su problema, ya que con la pandemia, sus preocupaciones y pensamientos se enfocan en otros temas, como el cuidado de la casa y de los niños.

Zilvetti, explicó que la autoexclusión es una medida de prevención que toman aquellos que consideran que pueden tener problemas de adicción con los juegos de azar y quienes eran atendidos por profesionales, continuaron recibiendo asistencia durante el aislamiento de manera virtual y hoy respetando los protocolos sanitarios, reciben visitas de las trabajadoras del área de juego, que buscan saber cómo se encuentra cada persona, qué necesita y recordarles que continúen el camino de la rehabilitación.

El área está conformada por cuatro psicólogas que trabajan en conjunto con el equipo “Conjugar” de Buenos Aires que son especialistas en adicciones conductuales y con quienes realizan formación de profesionales en el tratamiento de las enfermedades conductuales en Misiones. En Iguazú lanzaron esta formación de manera virtual y finalizaría en abril de este año.

Por otro lado, Zilvetti enfatizó que las plataformas de los juegos online, como la GuazuBet que utiliza el IPLyC, cuentan con mayor variedad de medidas para proteger al jugador, ya que hay una restricción para la carga de dinero e incluso si una persona considera que no puede controlar el tiempo y el dinero que invierte en los juegos, puede configurar los datos para que haya un factor externo desde la plataforma que controle que no invierta más de lo que debería. Si el usuario no cumple con el límite que plantea, la propia plataforma procedería a bloquear su cuenta durante un tiempo determinado.

En cuanto a los casinos, las personas que quieran recibir un control externo porque son conscientes de que podrían excederse en cuanto al tiempo que permanecen allí, pueden solicitar a la seguridad del lugar que le nieguen el ingreso al establecimiento.

Respecto a las medidas que utilizaron para luchar contra la ludopatía, Zilvetti aseguró que brindan información a las personas para que sepan cómo jugar de manera responsable y la posibilidad de que todos aquellos interesados se realicen un autotest en cualquier momento, para verificar si presentan problemas con el juego. Además, dijo que a cada jugador con indicios o problemas de adicción, se le otorga un tratamiento desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Prevención de Drogas para que la persona pueda iniciar la rehabilitación.

Por otro lado, afirmó que la pandemia demostró que con el formato virtual pueden llegar a más personas, porque los profesionales de distintos puntos de la provincia pueden sumarse a los diferentes espacios de formación.

17 de febrero: semana del juego responsable

En esta fecha, buscan que los propios jugadores busquen información acerca de cómo jugar de manera responsable. En este caso, lo harán a través de un juego de preguntas y respuestas vía WhatsApp.

El juego se lanzaría el 15 de febrero y los interesados en participar tendrán que comunicarse con el área de juegos responsables. Una vez que se inicie la actividad, deben responder preguntas buscando información en diferentes sitios y quienes respondan de forma afirmativa, tendrán premios que ofrecen diversidad de ocio como zapatillas, elementos relacionados a la música, libros, entre otras cosas.

“Jugá para entretenerte, no para ganar dinero. No realices el juego como única actividad de ocio. Busca otro” es el lema con el que trabajan desde el área.

Por último, Zilvetti recomendó que “si notas que estás perdiendo la conciencia del tiempo, ponete un límite y si no cumplís, autoexcluirse. No asistan a los juegos solos, porque al estar en constante interacción con alguien, no hay una pérdida de la noción del tiempo y uno de los dos presentes invitaría al otro a retirarse del lugar”.

DL-CP