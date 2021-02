“La tarea de un guardavidas hoy tiene el mismo riesgo que la de un policía o un médico”

Así expresó el Jefe de Seguridad Acuática de Misiones, Franco Bacigalupi quien expresó que salvar una vida sin distinción de razas, discriminación o prejuicios es dar amor y por ese motivo el Día del guardavidas en la provincia se celebra el 14 de febrero.

El 4 de febrero se conmemora en la Argentina el Día del guardavidas, en homenaje a Guillermo Volpe, quien falleció a los 22 años en un rescate en Mar del Plata en 1978. Sin embargo, en algunas provincias como en Misiones se celebra el mismo día que el día de los enamorados. “Se había presentado un proyecto de ley para que pase al 16 en honor a las víctimas de la tragedia del Paraná, pero el mismo no tuvo dictamen», explicó Bacigalupi.

“Tenemos un río que está sucio, tiene muchas ramas y piedras que dificultan la tarea del guardavidas. Se debe tener una reacción física y mental rápida porque en pocos minutos podemos perder a la víctima o se puede poner en riesgo la vida del rescatista”, afirmó. Indicó también que “Si bien el Paraná no corre tanto como otros ríos hay muchas ramas y piedras que entorpecen el trabajo o hacen que muchos guardavidas se lesionen. De todos modos el problema más grande que enfrentamos es que la gente no respeta los límites. Este verano ya se ahogaron once personas, todas en lugares no habilitados”, sentenció.

Otro de los problemas con los que se encuentran es que los ruidos, ya sea música o torneos de fútbol o voley, confunden a los guardavidas que tienen que estar alerta a los silbatos y explico: “El silbato es un elemento fundamental que sirve para alertar a la gente o pedir ayuda a los demás guardavidas, la música u otros sonidos obstaculizan las tareas y ponen en riesgo la vida de las personas”.

Las tareas de rescate también fueron afectadas por la pandemia y tuvieron que adaptar las funciones para respetar los protocolos, Bacigalupi contó que “Tenemos un protocolo de Nación, pero se adaptó en cada provincia. Se puede respetar el distanciamiento siempre que la víctima esté consciente con algún elemento como la tabla, pero si está inconsciente no tenemos opción”, y continuó diciendo “Cuando sale la persona del agua se le pone un barbijo y comienzan los primeros auxilios. El guardavida que sacó a la persona del agua se aísla automáticamente, no participa en esa instancia y se procede a averiguar si la persona que rescató puede tener Covid o haber sido contacto estrecho”.

Indicó también que no se hacen maniobras que impliquen respiración boca a boca, si no rcp solo manos y si es necesario se usa una boquilla que tiene un filtro. Además, aclaró que “son elementos caros, pero por suerte se invirtió mucho en eso”.

Asimismo, remarcó la importancia de adaptarnos, tener cuidado y respeto tratando de mantener la distancia social. También afirmó que los guardavidas tienen “El mismo riesgo que un policía o un médico”.

Hay que destacar que las playas públicas, tanto Miguel Lanus como El Brete, son espacios cardioprotegidos y los guardavidas están en constante capacitación, en referencia a esto Bacigalupi dijo orgulloso “En su momento solo tres playas en la Argentina eran espacios cardioprotegidos y Posadas era una”. Aseguró también que los elementos de rescate como el desfibrilador se usan dentro y fuera de la playa si es necesario y que “Si bien es caro es un elemento fundamental a la hora de salvar vidas”.

En relación a las palometas presentes hoy en el Río Paraná, declaró que “es un mal que no podemos controlar pero sí anticipar. Si hace mucho calor y baja el río, y por lo tanto sube la temperatura del agua no hay que entrar al agua”. También recomendó “No comer en el agua y evitar bronceadores saborizados”, por otra parte afirmó que en el río también pueden haber rayas pero que ninguno de estos animales ataca por hambre sino por defensa o miedo, ya que son las personas las que están entrando a su hábitat.

Requisitos para ser guardavida

Franco expresó la importancia de contar con la presencia de guardavidas en ríos, piletas y espejos de agua. Explicó que para ser guardavida sólo hay que ser mayor de 18 años, haber terminado el secundario, saber nadar y sobre todo tener ganas “Siempre digo que cuando haces el curso, que dura 730 horas, tragas agua desde que empezás hasta que terminas, pero aprendes a mantenerte en calma y resolver la situación”.

Recomendó cursar en las escuelas habilitadas que son 2, una municipal y otra provincial, donde se enseñan primeros auxilios, técnicas de rescate, RCP y natación. Además, subrayó “Necesitamos guardavidas porque es una tarea indispensable y tiene una rápida salida laboral”.

¿Qué es un espacio cardioprotegido?

Un espacio cardioprotegido es un lugar que cuenta con personal capacitado y elementos de reanimación para asistir a cualquier persona que sufrió un ataque cardíaco desde los primeros minutos. Desde el lugar se debe dar aviso a emergencias y mientras se aguarda que llegue la ambulancia deben realizarse tareas de reanimación RCP y contar con un desfibrilador (DEA), estos equipos analizan el ritmo cardíaco de la víctima, identifica si existe algún tipo de arritmia y proporcionan descargas eléctricas para estabilizar al paciente.

VN

GS-EP