Sigue presa la joven que escapó del intento de abuso en Buenos Aires

El chofer resultó ser un ex policía con antecedentes por violencia de género que acusó a la muchacha de 18 años de haberlo asaltado en su auto con un cuchillo.

Una chica de 18 años lleva una semana presa en San Martín, provincia de Buenos Aires, después de que un remisero de la zona la acusara de robarle a punta de cuchillo cuando la llevaba en su auto. Pero la abogada de la joven afirmó que fue víctima de un abuso sexual, y que el chofer en cuestión es un expolicía con antecedentes por violencia de género.

«Ella se escapa del remís con su amigo. Cuando llega la Policía, el remisero dice que le habían tratado de robar. Que le habían sacado plata y que fue con un cuchillo. Según el remisero, el que trata de robar es el menor que estaba atrás. El cuchillo nunca apareció, porque nunca existió», relató al diario Tiempo Argentino la abogada de Rocío, Raquel Hermida Leyenda.

La abogada confirmó que el amigo de Rocío, el supuesto ladrón, fue liberado a las pocas horas de la denuncia del ex policía devenido remisero. Mientras tanto, la joven está detenida en la Comisaría de la Mujer de San Martín desde el 26 de enero, a disposición del fiscal Fabián Hualde y del Juzgado de Garantías No 5 de ese partido.

«Rocío sigue detenida en la Comisaría de la Mujer. Mañana presta declaración. Vamos a ver cómo sigue. Ella se encuentra golpeada, está muy triste. Nunca le había pasado una cosa así», dijo a minutouno.com Claudia, la madre de la joven. «La nena tenía unos hematomas, es lo que dice la abogada», señaló, sin poder explicar quién lastimó a su hija.

El remisero en cuestión fue identificado como Daniel Flores, de 37 años, quien llegó al cargo de suboficial de la Policía bonaerense pero está retirado. La defensa de Rocío pudo corroborar que tiene antecedentes por violencia de género.

La madre de Rocío confirmó a este sitio que su hija se subió con cuatro amigos al remís de Flores en algún momento entre las 5.30 y las 6 del 26 de enero en la localidad de Grand Bourg.

Tras dejar a uno de los muchachos en un domicilio sobre avenida Los Patos, el chofer cambió el recorrido estipulado y llevó por otro camino a la adolescente y a su único acompañante, el chico al que acusó de ladrón, que es menor de edad.

«Cruzando Los Patos es todo tierra, calle oscura. Tenía que seguir derecho por la avenida pero agarró otro camino y ahí fue cuando empezó a preguntarle (a Rocío) cuántos años tenía, cómo se llamaba. En un momento la toca, ella le saca la mano», reveló Claudia. Su fuente por ahora es la abogada de su hija, porque todavía no pudo hablar con la adolescente a solas ni ofrecerle su contención.

«No pasó sobre Los Patos porque ahí es todo iluminado, hay cámaras por todos lados. Este hombre ya sabía más o menos el recorrido, conocía la zona», sentenció la mujer, que nunca supo quién llamó a la Policía ni cómo pasó su hija de ser una víctima de intento de abuso sexual a ser acusada de robo.

Claudia solo pudo ver a su hija dos veces desde que fue aprehendida en Gran Bourg, y una de ellas fue de casualidad porque llamó a la comisaría de San Martín a preguntar por el número de causa y una oficial le anunció que dentro de los 10 minutos la trasladarían.

«Yo hace una semana que no veo a mi hija. El último día que la vi es el miércoles, que la vi muy alejada porque no es que tuve un contacto muy estrecho», aclaró la mujer.

Aislada de su familia y amistades, la adolescente espera a este miércoles para poder declarar ante el fiscal Fabián Hualde. «Lo único que quiero es que a Ro mañana le den su libertad y seguir con lo que tenemos que seguir. Porque mi hija sí va volver a mi casa, si vuelve», expresó su madre.

Claudia pidió «que este fiscal tome conciencia y le dé su libertad» a Rocío para regresar a su casa, donde la esperan no sólo su hermano, de 20 años, sino también sus hermanas mayores, que tienen familias propias.

«Pero yo no sé en qué estado voy a tener a mi hija en mi casa. Es algo muy difícil, nunca había pasado por una cosa así», expresó Claudia.

«Es algo muy… no sé la palabra de todo esto. No tengo la palabra justa para poner lo que le están haciendo. Aparte de ‘injusticia’ hay otra palabra más lo que le están haciendo a mi hija, es tremendo», expresó la mujer.

«Este fiscal, es (de) un machismo tremendo, no tiene hijos, hijas, no sé. ¿Cuántas Rocíos más hay? Que muchas veces por esto no hablan. Por temor, vergüenza, porque después los fiscales o jueces no creen en ellas, creen más en un degenerado, mala persona, mal tipo», agregó.

Hermida Leyenda, una de las abogadas de Rocío junto con Mariana Chiacchio, aseguró a Tiempo Argentino que el viernes pasado pidieron la excarcelación de la joven. «Además pedimos el sobreseimiento, porque no hay fundamentación alguna para que se encuentre detenida», agregó la representante.

