¿Dónde ver las películas y series nominadas a los Golden Globes 2021?

Los Golden Globes 2021 están a solo unas semanas de entregar los premios a las mejores películas, series, actores y directores que vimos a lo largo de 2020, y finalmente se anunciaron a los nominados en las categorías de mejor película, serie, dirección y actuación.

Unorthodox, la serie de Netflix con Shira Haas, apareció mencionada en varias categorías junto con grandes producciones como The Queen’s Gambit (que es una de las más vistas en la historia de Netflix), The Undoing, con Nicole Kidman, y The Great, la serie en la que Elle Fanning interpreta a Catalina la Grande, la emperatriz rusa que decidió robarle el poder y la corona a su esposo al darse cuenta de que no era la mejor persona para el puesto.

La categoría de Mejor Actriz de Drama parece ser la más complicada con Frances McDormand y Carrey Murlligan a la cabeza, pero sin duda también será difícil elegir entre las series de drama y comedia que llegaron al streaming para salvarnos de un año complicado, y que sin duda fueron las más populares e innovadoras del año.

El top 6 de los Golden Globes 2021:

Los nominados son muchos, pero te compartimos 6 títulos en especial que realmente deberías haber visto, o deberías ver antes de que llegue el día de la ceremonia.

Unorthodox (Netflix)

Inspirada en una historia real, Unorthodox es una conmovedora y brillante miniserie sobre una mujer que decide escapar de su comunidad religiosa extrema para buscar su propia identidad y lugar en el mundo.

The Great (Starz Play)

Elle Fanning protagoniza una de las mejores series del año. The Great es una comedia ácida sobre Catalina la Grande, su llegada a Rusia para ser la esposa del emperador y sus planes para tomar la corona al darse cuenta de que él no tiene las mejores intenciones para el país.

The Undoing (HBO)

Nicole Kidman hace un gran trabajo en este thriller que comienza con el brutal asesinato de una mujer, el caso rápidamente comienza afectar a su familia y ella debe decidir qué hacer para proteger a su hijo de un posible desastre.

On the Rocks (Apple Tv)

Sofia Coppola y Bill Murray vuelven a trabajar juntos en esta película en la que el actor da vida a un hombre mayor que decide ayudar a su hija (Rashida Jones) a descubrir si su esposo le está poniendo el cuerno, lo que los lleva a viajar por toda la ciudad intentando encontrar las pruebas.

I Care a Lot (Netflix)

Esta película todavía no llega a Netflix, pero llegará el 19 de febrero y presenta a Rosamund Pike como una mujer que se dedica a estafar ancianos y quedarse con todo su dinero, peros sus planes se ven frustrados cuando se mete con la señora equivocada, conectada con la mafia.

Wolfwalkers (Apple Tv)

Seguramente ya viste Soul, pero ahora es momento de ver la película que podría arrebatarle todos los premios. Wolfwalkers tiene un estilo de animación clásico y “a mano” y cuenta la historia de una niña que descubre una tribu de madre e hija que tienen la habilidad de convertirse y comunicarse con los lobos.

¿Dónde y cuándo son los Golden Globes 2021?

Los Golden Globes 2021 se llevarán a cabo el domingo 28 de febrero a las 22 horas en Argentina (17:00 horas de Los Ángeles) y los ganadores serán presentados en el emblemático hotel The Beverly Hilton, que año tras año ha sido la sede de los premios.

En esta ocasión, Tina Fey y Amy Poehler fueron las elegidas para conducir la transmisión que, de acuerdo con los reportes, podría dividirse entre dos locaciones para mantener la distancia.

Las series y películas nominadas (y dónde verlas):

Estas series y películas aparecieron mencionadas en muchas de las categorías de la premiación, no solo en las de mejor película, serie y actuación. Esta es la lista completa en caso de que quieran hacer un maratón para conocer a todos los nominados que estarán compitiendo por un premio.

Series:

The Crown (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney Plus)

Killing Eve (Starz Play)

Ratched (Netflix)

Ozark (Netflix)

Hunters (Amazon Prime)

Normal People (Starz Play)

Unorthodox (Netflix)

The Undoing (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

The Great (Starz Play)

Schitt’s Creek (Amazon Prime)

Ted Lasso (Apple Tv)

Emily en París (Netflix)

The Flight Attendant (HBO Max)

Hollywood (Netflix)

Películas:

On the Rocks (Apple Tv)

The Midnight Sky (Netflix)

Soul (Disney Plus)

The Father

Palm Springs

Pieces of a Woman (Netflix)

Hamilton (Disney Plus)

I Know This Much is True (HBO)

Promising Young woman

Mank (Netflix)

One Night in Miami (Amazon Prime)

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Nomadland

Borat 2 (Amazon Prime)

I Care a Lot (Netflix)

Sound of Metal (Amazon Prime)

The Father

Ma Rainey´s Black Bottom (Netflix)

Hillbilly Ellegy (Netflix)

News of the World (Apple Tv)

Another Round

La llorona

The Life Ahead (Netflix)

Onward (Disney Plus)

Over the Moon (Netflix)

Wolfwalkers (Apple Tv)

