Una terrible nevada azota Nueva York y se suspendió la vacunación contra el coronavirus

Una impresionante nevada azota Nueva York, Estados Unidos. Meteorólogos del canal de noticias CNN indicaron que se podría acumular hasta 60 centímetros de nieve. “La tormenta sigue desarrollándose. Se sigue intensificando. Es una tormenta enorme”, dijo uno los meteorólogos de la cadena, que prevé que las condiciones extremas continúen hasta el miércoles.

El servicio meteorológico nacional (NWS) emitió un alerta de tormenta desde Virginia hasta Maine, donde viven decenas de millones de personas, mientras enormes nevadas con vientos de hasta 80 km/h caían en Nueva York, Nueva Jersey y partes de Pensilvania y Connecticut.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, decretó el estado de emergencia en la ciudad de 8,6 millones de habitantes, donde se esperan más de 50 cm de nieve.

También ordenó el cierre de las escuelas lunes y martes y restringió los desplazamientos no esenciales. Este año, no obstante, no tanta gente se ve afectada ya que muchos alumnos asisten a clases en línea y miles de empleados trabajan desde casa a raíz de la pandemia.

El alcalde también suspendió las citas de vacunación contra el covid-19 y prohibió a los restaurantes atender a los clientes en mesas situadas en el exterior.

“Pedí a la gente que no esté en la calle. Es peligroso. La tarea más importante ahora es proteger la vida de las personas haciendo frente a la nieve. Mañana (martes) realmente queremos volver a la vacunación”, dijo de Blasio al canal de televisión MSNBC.

“Esta es una situación peligrosa, donde hay riesgo de muerte. Esperen múltiples cierres (…) y si no son trabajadores esenciales, quédense en casa”, pidió por su lado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en conferencia de prensa.

¿En el Top 10?

La nevada, que comenzó en la noche del domingo, alcanzaba los 33 cm en Central Park en la tarde del lunes, seguirá cayendo hasta esta tarde y podría llegar a hasta 50 cm, según el servicio meteorológico.

“Si superamos los 50 cm será una de las 10 mayores tormentas de nieve de la ciudad de Nueva York”, dijo a la AFP Matthew Wunsch, meteorólogo del NWS en la ciudad.

Nevada azota Nueva York: podría ser la octava en su historia

Una nevada de 50,8 cm sería la octava mayor de la historia en Nueva York, según datos recabados desde 1869 en Central Park. El récord data de enero de 2016, cuando nevó casi 70 cm.

Los tres aeropuertos de Nueva York y su zona metropolitana anularon entre el 65% y el 90% de sus vuelos, según el sitio Flight Aware. Más de 1.600 vuelos fueron cancelados en todo el país, sobre todo en Boston, Nueva York, Washington DC y Filadelfia.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, también declaró el estado de emergencia, dando a las autoridades la posibilidad de cerrar carreteras, evacuar viviendas y obtener los equipos necesarios para la seguridad pública.

También ordenó la suspensión del transporte público en todo el estado hasta el lunes.

Washington DC bajo nieve

La tormenta, que dejó nevadas de hasta 1,8 metros y fuertes lluvias en zonas montañosas de California la semana pasada, se desplazó luego hacia el medio-oeste, afectando especialmente a Chicago, que registró unos 20 cm de nieve.

Luego llegó a Washington DC, que quedó cubierto por una espesa nevada. El NWS predice que la capa de nieve puede llegar hasta unos 20 cm en la zona de la capital federal y Baltimore, en Maryland.

Miles de alumnos de las escuelas de DC debían regresar a la escuela de manera presencial este lunes por primera vez desde marzo, pero su retorno fue aplazado al martes.

Debido a la tormenta el presidente estadounidense, Joe Biden, aplazó una visita que tenía prevista al departamento de Estado, y el Congreso restringió sus actividades.

En el zoológico nacional del Smithsonian, los osos panda gigantes aprovecharon para retozar en la nieve y lanzarse por pendientes, mientras niños y adultos hacían muñecos de nieve y se tomaban fotos junto a los monumentos del National Mall.

La ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, también declaró el estado de emergencia, decretó el cierre de los edificios gubernamentales y pidió a sus residentes que retiren sus automóviles de ciertas calles para poder barrer la nieve.

Se espera que la tormenta llegue a Maine el martes, donde puede dejar entre 20 y 33 cm de nieve.

Con información de El Comercio – Télam

