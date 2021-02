Masterchef Celebrity 2: conocé el listado completo de los 16 participantes

Todavía quedaba la incógnita de quién sería el último concursante en sumarse a la segunda edición del aclamado reality: Masterchef Celebrity.

Después de varias semanas de suspenso y de trascendidos, finalmente se confirmó al último participante de la próxima edición de Masterchef Celebrity, por lo que quedó completa la lista de los 16 concursantes que buscarán suceder a Claudia Villafañe, actual campeona del del reality de gastronomía que se emite por la pantalla de Telefe.

En un primer momento, se supo que iban a ser parte del certamen en este 2021 Carmen Barbieri (que ahora deberá ser reemplazada tras haber quedado internada por coronavirus); la conductora Flavia Palmiero; Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos; el actor Gastón Dalmau; la humorista Dani La Chepi; la actriz Andrea Rincón; el cantante Cae; la actriz Candela Vetrano; el periodista deportivo Fernando Carlos; el actor Daniel Aráoz; la periodista y escritora María O’Donnell; el ex futbolista Mariano Dalla Libera, y la conductora Sol Pérez.

Luego, se sumó Alex Caniggia, quien declaró no saber “un carajo” de cocina, y recientemente anunciaron la incorporación del ex jugador de básquet Hernán El Loco Montenegro.

Todavía quedaba la incógnita de quién sería el último participante en sumarse: se habló de la posibilidad de que sea el actor Osvaldo Laport o la actriz y conductora Claudia Gunda Fontán, quien, se sabe, tiene fuertes dotes culinarias.

Sin embargo, ninguno de ellos terminó siendo convocado y la noticia de quién será la persona que complete la lista de concursantes se conoció recién este lunes, en el programa Flor de equipo, que conduce Florencia Peña por el mismo canal por el que se transmitirá Masterchef.

Todo sucedió a partir de un móvil con Georgina Barbarossa. En ese marco, Marcelo Polino comenzó a dar pistas sobre quién iba a ser la última participante de la competencia de cocina, pero la entrevistada se mostraba enigmática y no quería confirmar nada, hasta que, finalmente, el periodista aseguró que iba a ser ella la decimosexta competidora, y la actriz lo reconoció: “Estoy feliz, pero es un estrés”.

Más tarde, la propia Barbarossa hizo pública la información subiendo una foto en su cuenta de Instagram en la que se la ve firmando el contrato. Para acompañar la imagen, escribió un breve texto en el que les agradeció a las autoridades de la televisora por “confiar” en ella. “¡Vamos con todo!”, agregó.

Al igual que en la primera edición, Masterchef Celebrity 2 estará conducido por Santiago del Moro y tendrá al mismo jurado: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

En las últimas horas se filtró una imagen de la grabación del primer programa en el cual se ve a algunos de los participantes que pasaron al frente y recibieron sus delantales de manos de Claudia Villafañe –flamante ganadora–, Analía Franchín –subcampeona–, Roberto Moldavsky y Martín Fabio, más conocido como El Mono de Kapanga, dos de los participantes más queridos.

Por otro lado, mientras Carmen Barbieri permanece internada por coronavirus, motivo por el cual todavía no podrá sumarse a las grabaciones de Masterchef Celebrity 2, se especula que sea su hijo, Fede Bal, quien la reemplace. El actor fue parte de la edición anterior del certamen que abandonó en las vísperas a las semifinales, el 21 de diciembre.

En aquel móvil, Barbarossa también se refirió al estado de salud de su colega: “Iba a trabajar al teatro y se me caían las lágrimas porque es mi hermana: no teníamos hijos cuando nos conocimos. No me imaginaba enfermos ni a Carmen ni a Flavio (Mendoza) porque los dos se súper cuidaban”, comentó.

Fuente: infobae.com

AC-EP