En el Hospital de Fátima continúan trabajando intensamente contra el Covid-19

Martha Ruiz, directora del Hospital de Fátima, uno de los centros de salud más concurridos en la capital misionera, brindó detalles de cómo vienen trabajando con los pacientes internados por coronavirus y sobre los testeos que se realizan en el lugar.

Martha Ruiz – Radio Libertad

Sostuvo la profesional que en el nosocomio la ocupación de cama tiene alta demanda, sin embargo, hasta el momento el sistema sanitario pudo cubrir los requerimientos. Además, la doctora Ruiz, indicó que la implementación de nuevos lugares de testeos, como el Hospital Madariaga, ayudó a que bajara la cantidad de personas que asistían a hisoparse, ya que en un principio los hisopados tenían tanta demanda que era muy difícil de cubrir para un solo lugar.

Actualmente, en ese hospital se realizan los test de antígenos y los PCR, estos últimos están destinados a pacientes internados y para aquellos que tengan indicación médica. Los hisopados se pueden hacer todos los días, las personas que concurren hasta el lugar deberán pasar previamente por una evaluación realizada por el personal sanitario instalado en la entrada, quienes determinarán los síntomas y de acuerdo a la necesidad se procederá a realizar el test.

Por otro lado, la directora del nosocomio destacó el alivio que representó la llegada de la vacuna, si bien en la institución hubo muy pocos contagios entre el personal de salud, la inoculación brinda mayor seguridad para continuar trabajando sin tanto temor al contagio.

Sobre el tema señaló que el centro de salud continúa atendiendo normalmente, sin que haya peligro de contagios entre los pacientes que asisten por alguna afección que no tiene que ver con el covid-19. Es por ello que el hospital trabaja de manera sectorizada, es decir, hay una separación entre el área que atiende todo lo ambulatorio, donde se realizan las atenciones normales, mientras que se derivó un espacio único para las internaciones relacionadas con el coronavirus.

De acuerdo con los datos brindados por la doctora Ruiz, dentro de los internados que asistieron al nosocomio, hay un porcentaje mayor de personas de edad media, con edades que rondan los 40 años para arriba, lo que indica que el coronavirus no es una patología que afecte solamente a los adultos mayores, sino a todos aquellos que presenten alguna comorbilidad, siendo este el factor principal que define la gravedad de un paciente, o su deceso.

Dentro de las principales afecciones que agravan la situación de los pacientes contagiados con coronavirus, la doctora destacó que se encuentran la hipertensión, la diabetes, la obesidad, los problemas cardíacos y respiratorios.

Asimismo, recomendó que aquellas personas que se realicen el hisopado y den positivo, y sean asintomáticos o presenten síntomas leves, realicen el aislamiento correspondiente y tomen alguna medicación para aminorar el malestar, en tanto, los que presenten síntomas como dificultades para respirar, fiebre difícil de controlar, diarrea y malestares abdominales deben ser internados, ya que estas sintomatologías deben ser tratadas por el personal médico.

Por otro lado, recordó que es importante aislarse durante diez días si el paciente no presentó síntomas, y catorce días en caso de haber tenido alguno de estos malestares característicos del Covid-19, ya que pueden contener una carga viral mayor. Para ser dados de alta no requieren otro hisopado solamente se recomienda cumplir con los días de aislamiento.

Por último, Ruiz se refirió al protocolo con pacientes graves, comentó: “Tenemos un protocolo que permite a los pacientes que presentan un estado crítico, la posibilidad de contactarlo con un familiar, previendo un posible desenlace fatal. Siempre resguardando a la persona que no está contagiada, que por seguridad no puede ser mayor de 60 años, no puede tener comorbilidades, ni estar embarazada”.

