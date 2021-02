Femicidio de Ramona Gauto: a cinco años de la condena familiares de Jorge De Jesús insisten en su inocencia

A pocos días de estrenarse un documental sobre el caso del homicidio de Ramona Mercedes Gauto en Posadas, familiares de Jorge Alberto De Jesús, condenado a prisión perpetua por el delito de “homicidio calificado por el vínculo” de su ex pareja, insistieron en la inocencia del acusado.

El hijo de la pareja, Daniel De Jesús (21 años), pide a la Justicia que lo dejen seguir investigando el caso como querellante y confía en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordene revisar la sentencia a su padre.

Jorge De Jesús fue condenado el viernes 17 de abril de 2015 a la reclusión perpetua por el Tribunal Penal 2 de Posadas, por la violenta muerte de Ramona Gauto en un departamento del centro de Posadas, acaecido el 29 de mayo de 2010.

En un fallo unánime de los jueces Marcela Leiva (presidía el Tribunal), Roque Martín González y Marcelo Cardozo, resolvieron condenar en juicio oral y público al comerciante posadeño, por la muerte de su ex pareja.

La defensa del acusado apeló dicho fallo ante la Cámara de Casación, recurso que fue rechazado y elevaron un mismo pedido ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, que también fue denegado en esa instancia superior.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa del comerciante Jorge De Jesús y ratificó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre este por el asesinato de su ex pareja y socia, Ramona Mercedes Gauto.

El fallo de la Corte misionera fue unánime y tuvo como argumento central el voto de la ministra Ramona Velázquez, a cuya postura adhirieron sus pares.

Para el STJ, no hubo arbitrariedad ni erróneo análisis de las pruebas de los integrantes del Tribunal Penal Dos, que condenó el 17 de abril de 2015 al acusado. La defensa de De Jesús acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la sentencia, trámite que aún resta resolver por el máximo órgano judicial nacional.

“Hay muchas irregularidades , yo actualmente estoy tramitando una querella para poder cruzar dos ADN que se encontraron en el lugar del hecho y no tienen dueño, no hay ninguna prueba contundente, a mi papá no lo ubican en el lugar del hecho, no hay ADN, no hay sangre, nadie lo vio que el haya estado ahí, y sabemos quienes lo hicieron solo que por los tiempos de la Justicia no pude hacer cruzar esos ADN y ahora estoy esperando que me aprueben la querella para poder cruzarlos”, manifestó Daniel De Jesús, hijo de Ramona Gauto y de Jorge De Jesús, quién purga condena en el Penal 5 de Leandro N. Alem.

Daniel –que al momento de ser asesinada su madre tenía 10 años– se constituyó como querellante en la causa y pide a la Justicia que lo dejen investigar el caso y que la Corte Suprema de la Nación, ordene revisar la sentencia de su padre.

El joven asegura que “Jorge De Jesús es inocente” y acusó a los ex empleados de la panadería de sus padres de ser los autores del crimen, en una ocasión de robo a su madre en su departamento.

Daniel insistió en la inocencia de su padre, al tiempo que anunció el estreno de la película nacional en formato documental “Falsa Condena caso Jorge De Jesús”, el próximo 9 de febrero del corriente mes, en donde se expone el proceso judicial y el fallo alcanzado en el juicio a Jorge De Jesús.

“Espero que con esta película se pueda visibilizar el caso y tengamos la posibilidad de que haya una revisión de la condena. Tengo la esperanza de que así será”, afirmó finalmente el joven Daniel De Jesús.

JS-EP