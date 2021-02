Estudiantes universitarios se convocan en Posadas para reclamar la vuelta de la presencialidad

Estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) junto con alumnos de otras universidades privadas de la provincia realizarán el próximo miércoles una manifestación para pedir la vuelta a las clases presenciales, principalmente en aquellas carreras que requieren de las prácticas para avanzar.

Rodrigo Canteros – RadioActiva

Así lo anunció Rodrigo Cantero, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, dependiente de la UNaM, quien contó que en principio se trató de una convocatoria realizada por los alumnos de las carreras más afectadas por la no presencialidad (Bioquímica, Farmacia, Enfermería); sin embargo, al reclamo se unieron estudiantes de la facultad de Humanidades y de otras universidades privadas de la provincia, para apoyar el reclamo.

La convocatoria será el miércoles 3, frente a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNaM, a las 9.30. Además de la movilización entregarán un petitorio por escrito firmado por los estudiantes presentes y de los estudiantes que están en el interior de la provincia y que no pueden asistir.

Esta medida se da en el marco de incertidumbre, ya que hasta el momento tienen conocimiento que los turnos de exámenes de febrero serán de manera virtual, al igual que el cursillo de ingreso, sin embargo, del comienzo de las clases no tienen fecha confirmada. Según contó el representante de los estudiantes, el calendario académico del 2021 fue confeccionado para las clases virtuales, como mínimo durante el primer cuatrimestre.

Cabe recordar que la rectora de la UNaM, Alicia Bohrem, adelantó que el protocolo presentado plantea una bimodalidad, es decir, se realizan clases presenciales y a distancia. Además, se trabajaría con grupos reducidos para lograr los dos metros de distancia, esto dependerá de la magnitud de cada aula, pero se estiman que no haya más de 20 estudiantes en cada clase.

Los estudiantes universitarios se vieron afectados por el sistema de estudio que se implementó durante la pandemia, sin embargo, las carreras más perjudicadas son Bioquímica, Enfermería y Farmacia, ya que las mismas para el aprendizaje requieren de la parte práctica para poder finalizarla.

“En el caso particular de algunas cátedras de bioquímica, el año pasado por no poder realizar las prácticas, no culminaron su dictado y dejaron a los estudiantes en estado pendiente”, señaló Cantero, en alusión a uno de los mayores problemas que viven los alumnos de estudios superiores.

Y agregó que “el año pasado fue un año perdido para muchos estudiantes de determinadas carreras”.

Sobre esto, Bohrem, manifestó que hubo avances en la autorización para que se puedan realizar las prácticas finales de estudiantes de las carreras que necesitan realizar las prácticas para completar esa instancia para la graduación.

Si bien desde el Centro de Estudiantes, realizaron varios reclamos durante todo el año pasado, no hubo respuesta. Es por ello que tomaron la decisión de realizar esta medida de reclamo, para conseguir principalmente que se apliquen los protocolos que ya están aprobados en la provincia para el inicio de las partes prácticas y los laboratorios.

En este marco de pocas certezas, de acuerdo a los dichos de Cantero, muchos estudiantes están volviendo a la capital provincial, esperando que se resuelva la vuelta a clases, ya que de por medio hay cuestiones económicas, que implica vivir y estudiar en Posadas

No obstante, desde el inicio de la pandemia la UNaM continuó con las ayudas a los estudiantes, solamente el comedor cerró hasta la mitad del año pasado, pero debido a eso se otorgaban bolsas de mercaderías para los estudiantes.

