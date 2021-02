La aventura de un matrimonio de Misiones que se lanzó a recorrer rutas argentinas en una casa rodante

Una pareja de la localidad de Eldorado, en plena pandemia se adentró a una aventura sobre ruedas en la que recorrieron gran parte de Argentina y la provincia de Misiones en su totalidad.

“Hace cinco años que viajamos de esta manera y es una forma diferente de poder conocer la provincia de Misiones que ese era el objetivo principal por el que nos propusimos subirnos a una casa rodante. Nuestra meta fue pasar al menos una noche en cada localidad de Misiones. Luego de cumplir con el objetivo, viajamos por varias provincias del país”, comentó a Misiones Online Alejandro De Amoriza, quien viaja junto a su esposa en su casa rodante.

Los viajeros comentaron que siempre iban de vacaciones hacia otras provincias del país, y en esos lugares, la gente les preguntaba por distintos puntos de Misiones que la pareja no conocía. “Con ello, nos despertó la curiosidad de querer conocer bien toda la provincia”, dijo.

Así es la casa rodante por dentro.

Alejandro expresó que realizar esta aventura “realmente es vivir de una manera diferente, ya que al estar al aire libre, uno está en contacto con la naturaleza. Pudimos notar que con la pandemia esto comenzaron a realizar una mayor cantidad de personas ya que es una actividad en la que uno está con un grupo cerrado, es decir, con la familia y por ende, hay pocas probabilidades de que uno se contagie ya que hay poco contacto con otras personas pero sí mucho contacto con la naturaleza”.

Esta pareja misionera aventurera contó que volvieron de Buenos Aires y sobre el recorrido relataron: “En el viaje pudimos conocer muchos camping, playas y balnearios de Entre Ríos en donde conocimos prácticamente todas las localidades de dicha provincia. Viajar y vivir la vida al aire libre es totalmente diferente a alojarse en un hotel o alquilar un departamento. Realmente te tiene que gustar realizar esta experiencia y también apasionar porque si no te gusta, uno no la pasaría bien. Es hermoso levantarse a la mañana, preparar un mate, sentarse en los sillones y observar los paisajes de los ríos Uruguay y Paraná. Verdaderamente son momentos que no tienen precio”. Explicó que gracias a varios emprendimientos que tienen, pueden viajar y recorrer el país.

“Lo que pude observar ahora que viajo con mayor frecuencia es que las personas que viven en la ruta haciendo viajes son muy solidarias. No son egoístas ni avaros. Siempre tratan de ayudarte en lo que se necesite, invitan diferentes tipos de comidas para que uno pruebe. Realmente es una comunidad muy interesante y solidaria”, comentó el eldoradense.

Con respecto a la época de pandemia por la que se atraviesa, señaló que se potenció mucho la idea de viajar en casas rodantes. “Se puede decir que se puso de moda porque la gente prefiere ir a campings y estar al aire libre con su familia, ya que necesitan despejarse y no estar encerrados. Además, esto disminuye la posibilidad de contagio. Esos son los motivos por los que muchas familias optan por comprar uno de estos vehículos”.

“Lo interesante es que hay diferentes tipos de medidas de casas rodantes por lo que posibilita que se adapte a cualquier automóvil”, consideró De Amoriza.

En ese sentido, señaló que una casa rodante con una longitud de tres metros con sesenta, con baño y heladera cuesta 582 mil pesos. “Esta es una opción que tiene todas las comodidades para una familia tipo de cuatro personas”; las más caras rondan los 800 mil pesos”.

En cuanto a las restricciones y permisos para circular por la ruta, únicamente les piden un seguro obligatorio contra terceros. “Este tipo de casas sobre ruedas al no tener el gasto de pagar patente, los costos para mantener a la misma son muy bajos. Yo pago 200 pesos por mes para el seguro ya que se circula con la misma patente del automóvil”, explicó.

Por otro lado, comentó que en la localidad de Eldorado tienen varias casas rodantes para vender. “De esa manera, con cierta experiencia que tenemos le podemos ayudar a la gente que desee comprar una de estas casas para viajar. Además, la idea es incentivar a que los misioneros vivan sobre ruedas ya que es una experiencia muy hermosa”.

ZF-CP