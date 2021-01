Liga española: Atlético de Madrid, de Diego Simeone, ganó 4 a 2 al Cádiz

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, le ganó hoy de visitante a Cádiz por 4-2, es líder en soledad de la Liga de española de fútbol y se despegó a diez puntos de su inmediato perseguidor, Real Madrid, en un partido correspondiente a la vigesimoprimera fecha del certamen.

Un doblete del delantero uruguayo Luis Suárez (28m. PT y 5m. ST, de tiro penal) y los españoles Saúl Iñíguez (44m. PT) y Koke (43m ST) convirtieron para el «colchonero».

Descontó para el conjunto andaluz el delantero ibérico Álvaro Negrero, quien anotó un doblete a los 35 minutos de la primera parte y a los 26 del segundo tiempo.

En el equipo madrileño ingresó a los 14 minutos del complemento el mediocampista argentino Ángel Correa, ex San Lorenzo; y en Cádiz integraron la formación inicial sus compatriotas, el arquero Jeremías Ledesma (ex Rosario Central) y el defensor Marcos Mauro; en tanto en la segunda parte ingresó Augusto Fernández, ex River Plate.

La victoria consolidó en la punta del torneo de primera división del fútbol español a Atlético de Madrid con 50 puntos, que estiró su ventaja a su inmediato perseguidor, Real Madrid (40), a 10 unidades.

La caída para Cádiz significó mantenerse en la decimotercera colocación, con 24 unidades, posición que comparte con Athletic de Bilbao y Getafe.

En otro partido que se jugó en la jornada, Getafe como local y Alavés (donde ingresó en el segundo tiempo el argentino Rodrigo Battaglia, ex Huracán y Racing), igualaron 0 a 0.

Con el resultado, Getafe subió al decimosegundo lugar con 24 puntos, guarismo que comparte con Athletic de Bilbao y Cádiz; en cambio Alavés, permanece en zona de descenso con 19 unidades, igual que Osasuna.

En tanto, Celta de Vigo, dirigido por el argentino Eduardo Coudet y con el ingreso en el segundo tiempo de Augusto Solari, igualó sin tantos como visitante de Granada, donde Nehuén Pérez ocupó un lugar en el banco de suplentes.

Mas tarde se enfrentaban Barcelona (Lionel Messi) – Athletic de Bilbao.

-Posiciones-

Atlético de Madrid, 50 puntos; Real Madrid, 40; Sevilla, 39; Barcelona, 37; Villarreal, 35; Real Sociedad, 32; Granada, 30; Betis, 27; Levante y Celta de Vigo, 26; Athletic de Bilbao, Getafe y Cádiz, 24; Valencia, 23; Eibar y Valladolid, 20; Osasuna y Alavés, 19; Elche, 17; y Huesca, 16.

Fuente: Télam

GS-CP