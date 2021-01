“Sábado Joven”: delegaciones misioneras del Registro de las Personas atenderán los sábados para trámites de renovación de DNI

El “Sábado Joven” está destinado exclusivamente para quienes deban realizar la renovación del documento nacional de identidad de los 14 años. Comenzó a funcionar hoy en las distintas delegaciones misioneras. Recuerdan que ya no se renueva la identificación a los 16 y que de no hacerlo no estarán empadronados.

El ministro del Interior, Wado de Pedro, anunció que desde hoy en todas las delegaciones y sedes del Renaper en Misiones abrirán sus puertas los fines de semana en marco del “Sábado Joven”, jornada dispuesta para el trámite de renovación de documentos nacionales de identidad de los 14 años.

En la Tierra Colorada desde el Registro Provincial de las Personas informaron a través de sus redes sociales que se suman al “Sábado Joven” en horario de 09:00 a 12:00 para todos aquellos interesados en renovar sus identificaciones. Según precisaron, son 25 las dependencias habilitadas para ello.

Mientras cuatro de ellas se encuentran en la Capital, incluyendo el móvil en la plaza 9 de Julio frente a Gobernación, las demás están distribuidas en los diferentes puntos de la provincia. Cabe destacar que los usuarios deberán solicitar un turno mediante la aplicación Mi Argentina, en marco de los protocolos para evitar la aglomeración de personas.



Según precisaron, los sitios en Posadas son el Centro de Documentación Rápida en calles Trincheras de San José y Perito Moreno, la delegación del barrio Villa Cabello y también en el barrio Itaembé Miní, donde funcionarán en el mismo horario y exclusivamente para estos trámites.

Señalaron que aún existe cierta confusión respecto a la edad en que corresponde realizar la renovación del documento -anteriormente a los 16 años-, por lo que son muchos quienes todavía no lo han hecho y, por ende, no figuran en el padrón electoral y tampoco podrán votar a los 16.

AV-EP