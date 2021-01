Se reactivaron las visitas guiadas en el cementerio La Piedad: serán los últimos sábados de cada mes por la mañana

Desde Turismo de la municipalidad informan que los paseos guiados por el cementerio La Piedad se realizan los últimos sábados de cada mes desde las 08:30 horas. Es necesario realizar una inscripción previa a través de las redes sociales de la Agencia Posadas Turismo (Apostur).

Carolina Ávila, encargada del Departamento de Atención al Turista de la Agencia Posadas Turismo (Apostur), dialogó con Misiones Online sobre el reinicio de los paseos guiados por el cementerio La Piedad, emblemático sitio de la Capital provincial donde descansan grandes personalidades de Misiones.

“Estamos arrancando de nuevo con las visitas guiadas en el cementerio, un proyecto en el que venimos trabajando desde hace cinco años atrás con diferentes áreas de la municipalidad y también mediante convenios con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Hacemos un paseo mensual que sale generalmente los sábados”, contó.



Teniendo en cuenta que durante el 2020 se vieron afectadas múltiples actividades en la ciudad a causa de la pandemia, ésta entre ellas, para este nuevo ciclo volvieron con las energías renovadas y mucho entusiasmo. En ese sentido, anticiparon que buscan que los paseos sean accesibles también para personas con discapacidad (visual, auditiva y motriz).

“Está abierto a todo el público y se realiza los últimos sábados de cada mes. Hacemos un recorrido histórico y patrimonial donde visitamos diferentes panteones y mausoleos con un guía que les cuenta la vida y obra de las personas que ahí descansan. Son personalidades importantes o trascendentes para la historia local”, acotó Ávila.

Según indicó, son muchos los interesados en participar de estos interesantes recorridos, llegando a agrupar hasta a 90 personas. Los horarios varían según la época: en verano se realizan durante la mañana desde las 08:30 horas y en invierno son por la tarde. A través de las redes de la Apostur pueden inscribirse previamente.

Virginia Jacobacci, quien se desempeña como directora de Turismo de Reuniones del municipio, habló más específicamente sobre los recorridos. Inician en el pórtico de ingreso, el cual fue diseñado por el renombrado arquitecto Alejandro Bustillo, luego se dirigen hacia lo que fue el acceso primigenio del cementerio y la antigua administración.

“Se pueden ver los cimientos y de vista principal está la Capilla Octogonal donde descansaban por 24 horas los difuntos hasta que después iba hasta su panteón”, señaló. Visitan los panteones más antiguos del sitio, haciendo hincapié no solo en el legado histórico sino también en los detalles arquitectónicos.

Uno de los panteones que también visitan es el del doctor Ramón Madariaga, donde se ubica un busto de mármol -el único en todo el lugar- y en cuya restauración participaron activamente desde la Logia Masónica en Posadas. Recorren luego la tumba del músico Alcibíades Alarcón donde tienen la posibilidad de oír parte de su repertorio.

“Siempre se pide no descontextualizar las épocas o las personalidades. Parte del accionar de esas personas podemos decir que no están bien o que no son adecuadas, pero nunca debemos salir de los tiempos en los cuales se hicieron”, sostuvo la Directora de Turismo de la municipalidad.

AV-EP