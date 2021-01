Docentes universitarios de Misiones advierten que no están dadas las condiciones para la vuelta a clases

Mario Coutouné, vocal de la Asociación de Docentes Universitarios de Misiones (ADUNAM) advirtió que tanto los estudiantes como los docentes no deberían volver a las clases presenciales para no agrandar el número de contagios por coronavirus.

Mario Coutouné, primer vocal de la Comisión Directiva de la ADUNAM, señaló que luego de varios debates que realizaron con docentes y diferentes representantes del sector educativo de la UNaM, llegaron a la conclusión de que no se debería volver a las aulas por la cuestión epidemiológica, ya que “es imposible frenar los contagios en los cursos”.

A modo de ejemplo se refirió a la segunda ola de contagios que hay en Europa, y que posiblemente vendrá a nuestro país, está obligando a cerrar las escuelas y las universidades como es el caso de Reino Unido y Alemania.

Comparando las universidades públicas con las del Viejo Continente, remarcó que esta medida se da en sitios donde hay presupuesto y elementos para cumplir con todos los protocolos sanitarios vigentes desde el inicio de la pandemia. Y que, otra realidad muy distinta es la que se vive en Misiones y las universidades públicas que no cuentan con elementos y recursos necesarios para volver a la presencialidad.

No solamente se refirió a dispositivos para la correcta higiene de manos que puedan ponerse en los puntos de ingreso de los edificios, sino de toda la infraestructura edilicia que no está acondicionada para los requerimientos mínimos establecidos en los protocolos que impone la “nueva normalidad”.

Sobre cómo se desarrollaron las clases en el ámbito universitario en plena pandemia durante el año pasado, el docente contó que reinaron las dificultades.

“Muchas veces tuvimos que realizar determinadas actividades que no sabíamos hacer. Hubo un esfuerzo fenomenal, pero a su vez, hubo muchas limitaciones”. En ese sentido, explicó que había muchos estudiantes que no tenían computadora y llegaba el momento en el que no podían seguir con el cursado virtual debido a que no tenían la oportunidad de continuar con las lecturas de los materiales, porque se quedaban sin datos en el celular.

“Otro de los problemas, fue la conexión de internet ya que muchas veces no funcionaba y por ende, los estudiantes perdían clases o hasta inclusive mesas de examen”, agregó.

Aguardando la discusión paritaria

En otro tramo de la entrevista Coutouné se refirió a la espera por la mesa paritaria. En ese sentido dijo que en la actualidad para un docente universitario “el salario que posiblemente llegue al 25 por ciento de la canasta familiar”. Expuso que “un auxiliar de primera que tiene que trabajar 20 horas semanales, está en una suma muy lejos de la cifra correspondiente como para sostener a una familia”.

En ese sentido, explicó que los sueldos en general de los profesores universitarios son muy bajos a excepción de quienes tienen 25 años o más de antigüedad. “El año pasado recibimos un 7 por ciento de aumento, pero eso fue hace mucho tiempo y el salario hay que emparejarlo hacia arriba”.

