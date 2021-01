Cambio Climático: Andresito avanza en un Programa Municipal de REDD+ de manejo de bosques protectores de arroyos y restauración de cuencas hídricas 

El municipio de Comandante Andresito presentó ante el Ministerio de Cambio Climático el primer programa de créditos de carbono REDD+ conservando y restaurando las cuencas y subcuencas hídricas más importantes del municipio, bajo el sistema REDD+ denominado Anidado o Jurisdiccional Nested REDD+ (por sus siglas en Inglés). A través de la consultora QuantumD, que realizó el estudio de prefactibilidad para la Municipalidad, el intendente Bruno Beck sostuvo que se avanza en la gestión ambiental «fortaleciendo las capacidades de climáticas relacionadas a los bosques, denominados REDD+ (Reducción por degradación evitada), para medir y reportar reducciones de emisiones de CO2 que generen productores que destinan áreas de conservación en el municipio entre el 2021 y el 2028».

Según el estudio realizado, en Andresito existe un remanente total de 22.000 hectáreas para generar créditos de carbono. Conservando y restaurando esa área de selva, se estima alcanzar dos millones de certificados (toneladas de CO2tn) de carbono en 7 años entre 2021 y 2028.

Con fecha 14 de diciembre, una resolución del Poder Ejecutivo N° 187/2020 adoptó como política municipal el sistema de contabilización internacional de carbono REDD+, conocido como Lower-level Jurisdictional Nested REDD+,(por sus siglas en Inglés). “En concreto, esto significa avanzar en la construcción de un marco de generación, contabilización y reporte de créditos de carbono forestales, que garantice que todos los proyectos REDD+ que se lleven a cabo dentro del área municipal (por emprendedores ambientales del municipio), se desarrollen con mediciones y contabilización estandarizada”, explicó la abogada y consultora de QuantumD, Liliana Ortega.

Esta iniciativa mixta público privada denominada “Comandante Andresito Watershed Managment of Forest Land REDD+ & IFM (Programa Municipal de REDD+ de manejo de bosques protectores de arroyos), lanzada entre el Municipio de Andresito, la consultora Quantum Diamonds ( QuantumD-Sustainability) – entre otras organizaciones no gubernamentales-, se orienta a conservar y restaurar la selva para generar créditos de carbono.

Al respecto, el intendente de la localidad Bruno Beck admitió que si bien en la provincia todo es “muy incipiente en esta materia, es necesario el apoyo real desde el gobierno de Misiones y del gobierno nacional para crear un escenario de confianza internacional que permita atraer financiamiento externo en proyectos REDD”, indicó.

“Andresito nuevamente dio el paso concreto de presentar ante el Ministerio de Cambio Climático un Proyecto REED, pero hay mucho por hacer desde ese organismo que crearon recientemente. Todo es muy lento, y pareciera que hay mucho desconocimiento en la Provincia en general en este tema, en mi opinión, hasta el gobernador (Oscar) Herrera Ahuad aún no entiende mucho del mecanismo de estas herramientas, pero tenemos oportunidades por delante si hiciéramos bien las cosas. Esto lo digo porque en el territorio preocupa muchísimo la destrucción del bosque, de la selva, del monte. Si no se protege la Selva Misionera, si no se frenan los desmontes, no conseguiremos apoyo económico internacional, y en el norte no vemos que se realicen controles, se sancionen a los que dañan los bosques nativos, esto es un sálvense quien pueda hoy, y realmente es preocupante”, expresó Beck en contacto telefónico con Misiones Online, en su primer día de vuelta al trabajo tras estar en cuarentena por ser positivo de COVID-19 y recomponerse de la enfermedad.

“Sin selva, no hay financiamiento internacional posible”

En la comunicación, el jefe comunal reflexionó sobre el impacto de los desmontes en la zona Norte: “Lo más grave de la deforestación en Misiones, es que desde lo ambiental será irreversible el daño a nuestras cuencas hídricas. Este proyecto REDD+ presentado ante el organismo de Cambio Climático va en línea de conseguir dinero para proteger la cuencas de agua que abastecen a la población del norte de la provincia y regenerar la selva, proteger el recurso forestal y mitigar el impacto climático. Por ello, esperamos que el Estado Provincial nos apoye para avanzar en la iniciativa”, explicó el jefe comunal.

Su conocimiento respecto a las problemáticas ambientales en el territorio, no se deben sólo por recorrer y hablar con los vecinos y propietarios de la localidad, que ante el avance de la intrusión y deforestación manifiestan su preocupación ante la comuna, sino también por experiencia personal.

“Mi padre cuando falleció dejó a cada uno de sus hijos 70 hectáreas cerca de Colonia Wanda, pero a mi hermana le intrusaron las tierras, se instaló una gente que comenzó a tumbar el bosque para plantar y construir su vivienda. Realizamos las denuncias que corresponden, y resulta que salió una medida de innovar a favor de los intrusos, no del propietario de las tierras. Esto provoca una gran impotencia, porque mientras siguen desmontando en la propiedad, uno está a la espera que la Justicia responda ajustado a Derecho. Sin embargo, prima cualquier otro criterio y nadie ayuda a quien tiene el título de propiedad, paga rentas, tiene los impuestos inmobiliarios al día. Así tenemos muchos casos de grandes extensiones de toma de tierras en forma ilegal en Dos Hermanas y Pozo Azul”, relató el intendente.

“El impacto ambiental que se advierte, tiene que ver en forma directa con la degradación de la biodiversidad, del suelo y las cuencas hídricas que se enfrenta en la zona desde la cuenca del Aguara Guazú, Piray Miní, y el Urugua-í producto del desmonte indiscriminado”, describió Beck.

Por ello, consideró que los corredores biológicos municipales creados recientemente son líneas de trabajo en construcción hacia el desarrollo sustentable, pero admitió que “entre la teoría y la realidad, aún hay mucho por hacer, y en materia ambiental debemos hacer un trabajo conjunto entre privados, productores, municipios, organizaciones civiles y gobiernos tanto provinciales como nacionales”, planteó. “Todo es muy lindo con la conservación, pero falta el escenario adecuado para atraer el financiamiento internacional para una real preservación de la Selva Misionera”.

En diciembre se mantuvo una primera charla con el gobernador de la provincia sobre la iniciativa, y luego con el nuevo ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi. “Hubo coincidencia en que los misioneros tenemos mucho por hacer y mucho hecho. Y sobre todo porque Nación ha hecho muchos avances en REDD+ sobre la base de la deforestación evitada, pero casi nada en degradación evitada. Entonces, desde Misiones podemos avanzar en la degradación evitada y lo estamos haciendo desde Andresito”, dijo el intendente.

Por su parte, Ortega –quien participó de las reuniones institucionales- agregó que “la charla con el gobernador fue muy positiva, al igual que con el ministro de Cambio Climático, quien trabajó en organismos internacionales de manera que es empático al reclamo que hacemos de que por momentos REDD+ se volvió algo muy abstracto donde la distancia que separa a los que toman las decisiones financieras de la financiación concreta de los créditos de carbono en los bosques es realmente abismal. De esta manera, fue permeable al reclamo de que necesitamos avanzar de manera urgente hacia otras vías de financiación, especialmente hacia la financiación privada. Ahora estamos en la etapa de reuniones técnicas, pero realmente tenemos mucha esperanza de que finalmente vayamos a contar con el apoyo del gobierno de Misiones”, concluyó la consultora.

En esa línea, el intendente Beck reafirmó su política municipal para dar visibilidad a la iniciativa que tiene por objetivo aprovechar la capacidad de impacto positivo existente en la localidad, en el corto plazo, para los remanentes de bosques que conservan los propietarios en el municipio.

A fines de 2020, fue novedad la aprobación de ordenanzas de creación de Corredores Biológicos Municipales como medida complementaria para acompañar el proceso de proyectos REDD+. “Esta medida contemplan incentivos fiscales a 10 años para los propietarios, al desgravar los tributos municipales sobre la tierra a quienes conservan en la actualidad y a futuro”, remarcó Beck.

El mecanismo REDD+ es una política global, nacional, provincial y municipal de clima y a la vez es una actividad productiva para quienes tienen hectáreas de selva. “Para los misioneros, REDD+ es la posibilidad económica más importante que tenemos para lograr que se deje de deforestar y degradar la selva y generar ingresos para conservarla”, sostiene la consultora Ortega.

Desde el punto de vista municipal, con REDD+ se avanzaría en una política de clima que engloba a todas las políticas e iniciativas ambientales del municipio que impliquen no deforestar, no degradar y restaurar.

En este sentido, el intendente asegura que Andresito tiene un trabajo histórico con varias organizaciones ambientales. “Hemos creado corredores de bosques, hemos creado desgravaciones impositivas, hay iniciativas de restauración. Todo lo que venimos haciendo en los últimos 10 años, nos permiten hoy estar un paso adelante para avanzar con un programa municipal de REDD+”, dijo Beck.

Sistema Nested de REDD+, el camino para “exportar certificados de carbono”

El carbono REDD+ es una actividad productiva que genera un commoditie. El carbono REDD+ se comercializa o compensa en toneladas, como una tonelada de Yerba mate; como una tonelada de tabaco, como una tonelada de madera nativa. Y esa tonelada se vende a través de un certificado de carbono, de un crédito de carbono, que expresa la veracidad de que esas toneladas de carbono realmente se generaron y se encuentran en la selva paranaense, explicó la especialista y asesora del municipio en proyectos REDD+.

Nested, significa anidado y es un sistema de contabilidad de carbono, como el carbono que se genera en Andresito se contabiliza y se reporta como créditos de carbono generados en Misiones y en la Argentina. Para generar toneladas de carbono hay que medir esas toneladas en un bosque. El carbono está en los troncos, las ramas, las hojas, en sus raíces.

“Cuanto más antiguo es un árbol más grande es su tronco, y por tanto más carbono tiene. Pero hay que medirlo, y una vez que se mide hay que contabilizarlo y reportarlo. Medir y reportar tiene un costo muy caro para el productor. Con esta iniciativa público-privada tenemos como objetivo construir estas capacidades y bajar el costo a los productores”, señala Ortega.

Por eso, además de la desgravación de la tasa de inmuebles, también en el proyecto se gestionan fondos para construir capacidades para medir y reportar créditos, es decir, para implementar el sistema Nested.

En Andresito se está avanzando en un proyecto denominada Lower-level Jurisdictional Nested REDD+, y de alguna manera, marca un camino más rápido que el iniciado a nivel país. “Sin dudas el 2020 nos mostró a todos que significa el cambio climático. Por un lado el Covid-19, la comunidad científica coincide que la pérdida masiva de hábitats naturales y el aumento de la temperatura fueron el escenario perfecto para la propagación de esta peste. Por el otro, los incendios masivos que vimos en toda la provincia de Misiones. Y quizá lo más grave para nosotros fue la sequía. En el municipio al igual que en otros municipios, vimos cómo se fueron secando los arroyos más pequeños o las vertientes. Vimos las consecuencias directas de deforestar hasta la costa de los arroyos o hasta las vertientes. Vimos a los productores desesperados por la falta de agua y la mayoría pudo ver que los errores del pasado tuvieron sus consecuencias en la falta de agua. La naturaleza siempre pasa facturas”, reflexionó Beck.

Con la política municipal Lower-level Nested REDD+ (que vendría a ser un programa que está por debajo del nivel provincial y que se anidará o integrará con la Provincia y la Nación) se busca generar condiciones para atraer inversores e inversiones que operan en el mercado voluntario de carbono, empresas privadas que quieran ser carbono neutral y exportar certificados de carbono.

Contabilización de carbono

La abogada Ortega explicó, por otra parte, que por la misma naturaleza de REDD+ que es un mecanismo de clima global y que tiene como meta última estabilizar el aumento de la temperatura de nuestra casa común, «también es necesario ser muy serios en la forma que se miden las reducciones de CO2 que se genera. Al fin de cuentas, si medimos mal o se sobre estima el carbono que no emitimos o almacenamos, la única perjudicada es la tierra. Pero además, por un tema comercial, nosotros estamos apuntando al mercado voluntario de carbono y si todo sale bien, ingresamos al mercado que se cree en el ámbito del Acuerdo de París”, adelantó.

En esa línea, explicó que “en ambos casos los compradores de créditos siempre van a querer que esos créditos sean seguros. El sistema Nested surge como resultado de la existencia de muchos proyectos en una misma área, que arrojaron mediciones carbono distintas e hicieron que resultara poco claro saber realmente cuantas reducciones de CO2 se habían generado. Y por eso se hizo necesario que haya un marco de contabilización de carbono más amplio; a escala municipal o a escala provincial, para dar mayor validez a los créditos”, precisó la consultora.

La medición estandarizada y la capacidad de reportar esas mediciones a nivel de país, se convirtió en un tema clave. Para Ortega, “avanzar en una política de contabilización de carbono en un municipio busca dar confiabilidad a los proyectos que se generen y habilitar la vía hacia la inversión privada en créditos de carbono REDD+, dentro de un sistema de contabilidad organizada”, concluyó.

