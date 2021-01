Productores misioneros piden mayor presencia policial para evitar robos de ganado y yerba mate

Productores piden que se solucione la problemática de los robos de yerba mate y de ganado vacuno y solicitan que haya una mayor presencia policial en las zonas rurales.

Sergio Delapierre – Red Ciudadana

En la localidad de Montecarlo hace unos días apareció una especie de “mensaje mafioso” y sobre el tema, el director de secaderos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Sergio Delapierre, expresó que “lamentablemente en el último año se profundizó la cantidad de robos de yerba, ganado vacuno y de a poco se extiende la costumbre de robar un animal y luego venderlo, o bien, sacarle algunos pedazos a la vaca para comer. Por ello, se produce un gran desgaste en las chacras ya que perder por ejemplo una vaca faenada genera una importante pérdida económica. Además, produce un trauma en la familia rural porque le genera un shock brutal debido a que muchos que tienen entre 15 a 20 animales, les conocen a todos y hasta les ponen nombres. Que le maten una vaca es como que maten al perro de uno”.

“Cuando realizamos reuniones o asambleas con los productores, hay declaraciones de algunos de ellos que cuentan que se preparan para comenzar a defenderse de los robos ya que están cansados de que nadie solucione la situación delictiva rural. Por ende, algunos productores empezaron a comprar armas de fuego por si los delincuentes van armados”, contó.

“La verdad que este no es el camino, pero la situación amerita. Hay un productor que murió por culpa de los bandidos recibiendo tres impactos en la cabeza. Esto no podemos soportar más allá de que los productores seamos tranquilos. Reclamamos seguridad en las zonas rurales”, enfatizó.

Con respecto a la presencia policial en las zonas rurales, expuso que hasta ahora no se vio movimiento de patrullaje policial. “Únicamente en la zona de Montecarlo, hace unos meses atrás por un período de 30 días, la policía rural recorrió la zona y en ese momento mermó la cantidad de robos. Creemos que la Policía de Misiones realizará las reformas necesarias para llevar adelante los controles requeridos”, continuó.

Sergio Delapierre contó que encontraron una cabeza de un ternero en un portón en Montecarlo y señaló que este caso produjo una gran conmoción en el vecindario y advirtió que esto tiene que ser un mensaje para las autoridades para que “tomen nota, hagan justicia y castiguen el delito. El delincuente no se puede burlar de todos”.

Por otra parte, comentó que “hace varios años, cuando aparecieron abundantes planes sociales para ayudar a las personas que estaban desocupadas, eso fue bien visto. Pero esto se mantuvo y ahora se llegó al punto que muchos ya no trabajan porque con ese dinero viven para comer. Esto realmente perjudica a los chacareros que necesitan trabajadores que les ayuden en sus campos. Cuando el productor le propone blanquearle, le dicen que no porque pierden los beneficios del plan. Entonces, hay dos realidades: o el productor pierde la mano de obra o toma la gente sin formalizar el trabajo corriendo el riesgo que implica. Hay que generar herramientas que permitan tomar a la gente sin que pierdan los beneficios sociales. Existen las posibilidades de llegar a esta solución, pero realmente no entiendo por qué no se concreta”.

En ese sentido, el director de secadores del INYM dijo que “es totalmente posible y factible. Simplemente hay que implementar un método para que se hagan bien las herramientas necesarias y que no se corra ningún tipo de riesgo. Inclusive, en el banco de datos muchos propietarios podrán buscar gente que esté bien calificada y ésta es una ventanilla para conseguir un trabajador”.

