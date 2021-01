Camuflados bajo falsos uniformes oficiales, pescadores furtivos brasileños depredaban en el río Uruguay en un área cercana a los Saltos do Yucumã

Un video expuso la depredación que realizaban pescadores furtivos brasileños en el río Uruguay, en el área de los Saltos do Yucumã del Parque Estadual do Turvo, frente al Parque Provincial Moconá, del lado argentino, aunque el impacto ambiental de estos delitos no tienen frontera. Camuflados bajo falsos uniformes oficiales de las fuerzas de Seguridad, se observa que los furtivos se jactaban de evadir los controles de Gendarmería, Prefectura y Guardaparques en el área brasileña del Río Uruguay, infringiendo leyes ambientales. Finalmente, fueron identificadas 6 personas y secuestradas dos embarcaciones en un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

El hecho se registró el martes y el video se viralizó rápidamente por los grupos de WhatsApp. Las autoridades ambientales brasileñas confirmaron el hecho, tomaron conocimiento de la situación, y en forma conjunta entre Policía Ambiental y Guardaparques llevaron adelante ayer un operativo que resultó con la identificación de seis personas que realizaban la explotación ilegal del recurso y fueron secuestradas dos embarcaciones.

“El equipo de inspección del Parque Estadual do Turvo, a través de sus guardaparques, actuó inmediatamente después de conocer el hecho delictivo, logrando identificar a las personas, en un operativo que contó con la asistencia de otras fuerzas de seguridad e instituciones de protección ambiental para identificar a las personas”, confirmó una fuente en contacto con ArgentinaForestal.com.

“Se logró identificar a la lancha y detener a uno de los ocupantes sospechosos, mientras que siguen en la búsqueda de otras dos personas identificadas”, aseguró.

De esta forma, dieron inicio a los procedimientos de rigor para responsabilizar a las personas y las sanciones administrativas y penales resultantes de la investigación.

Desde el lado brasileño lamentaron, igualmente, la circulación pública del video ya que “afecta la investigación que están relacionados con otros delitos, porque esta gente que opera ilegalmente se cubren entre ellos, tienen apoyo de ambas márgenes del Río Uruguay, y al exponer públicamente el caso entorpece el seguimiento, tapan las pruebas contra estas personas”.

La realidad es que los pescadores furtivos abundan en la costa del Río Uruguay en ambas márgenes, y se necesita reforzar los controles para la protección del área ante la presencia los delitos ambientales que se comenten la zona de frontera, y el consecuente impacto que genera al ecosistema natural del área y el consecuente desequilibrio ambiental.

El río tuvo una bajante pronunciada durante varios meses, y cuando llueve con la intensidad de las últimas semanas y crece el caudal, el río se pone turbio y los peces salen sobre la superficie. Por ello la pesca con red es depredatoria en estas circunstancias, explicaron guardaparques locales.

“El operativo se realizó en forma conjunta, las fuerzas de seguridad de zona de frontera de ambos países, incluido el área de Ecología del Parque Provincial Moconá que brindaron su apoyo para detener a las personas involucradas en los delitos ambientales”, aseguran fuentes del Parque Estadual Do Turvo.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

P.E.--EP