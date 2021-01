Paraguayo desapareció hace casi un mes y sus familiares creen que “se peleó por caña con el Pombero”

Desde el 31 de diciembre no se sabe nada de Juan Britos de 67 años, quien desapareció en una pequeña localidad de Paraguay. El hombre sufría de alcoholismo y sus familiares lo buscan por todos los medios. Ahora, ante la falta de resultados e impulsados por mitos y leyendas muy arraigadas en su cultura, sus familiares creen que en realidad fue raptado por el mitológico duende guaraní, el Pombero.

Aurora Britos (62) sintió calma cuando el médico curandero le dijo que su hermano desaparecido en una localidad de Paraguay pronto volvería. La única explicación que le dio es que le llevó el Pombero y con eso ella se aferra a la idea de que le pueda devolver con vida.

“Me dicen que existe y que a muchos ya les llevó y que cuando se abuenan le libera otra vez al tercer día”, dijo.

Sin embargo, se está por cumplir un mes de aquel 31 de diciembre en que vio por última vez a su hermano, Juan Martín Britos (67), yendo a la despensa.

“Entre 100 personas le buscamos y no hay nada. Ahora me voy a ir a su casa a mirar porque el médico me dijo que puede ser que amanezca ahí un día de estos”, dijo. Juan tomaba mucho y por las noches “se le escuchaba plaguearse solo en su pieza”.

“Se dice que le siguió eso (el Pombero) y quería tomar su caña y le pegó con su garrote. No esperé que pase esto, de sorpresa me agarró”, añadió la hermana de la víctima.

Rastros en arroyo

Aurora señala que después de ir a la despensa, su hermano acordó ir a otra compañía con un amigo. Tenían que cruzar un arroyo y desde ahí ya no se sabe nada de él. Tras una búsqueda entre vecinos y la policía, solo encontraron al costado del arroyo sus zapatillas y su sombrero.

La policía hizo una intensa búsqueda

“Le buscamos por 3.000 metros alrededor de las inmediaciones donde se le vio por última vez, en un bosquecito con perros de la policía”, dijo el Oficial Óscar Rolón, jefe de la Comisaría 8va. de Mbuyapey.

Explicó que desde que se hizo la denuncia el 2 de enero se le buscó 10 días continuados con vecinos. “Hicimos muchísimo rastrillaje y no hay resultado. No sabemos qué pasó, legalmente”, afirmó.

Con información de Extra.py

DL-CP