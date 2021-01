“Siento temor de no volver a ver a mi pequeño”: una mujer denuncia que su ex pareja se llevó a su hijo y hace dos meses no sabe nada de él

Una mujer de San Javier denunció a su ex pareja por violencia de género y por haberse llevado a su hijo sin la orden de un juez. Desde el 5 de diciembre no ve a su pequeño de 3 años y el padre impide que se comuniquen por teléfono para saber sobre él.

Rocío, es madre de un pequeño de 3 años que desde el 5 de diciembre se encuentra con su padre, Matías, quien incumplió con las medidas judiciales, bloqueó toda posibilidad de contacto y lo llevó a Córdoba sin autorización del Juzgado de Menores. El hombre tiene una denuncia por violencia de género, una orden de alejamiento, un juicio por incumplimiento de la cuota alimentaria y tenía prohibido sacar al menor de la provincia de Misiones.

Rocío D. comenzó su relación con Matías A. en el año 2015, quienes en el año 2017 tuvieron un hijo. Pero con el pasar de los años, la mujer comenzó a vivir constantes peleas, discusiones, recibir agresiones físicas y verbales, producto de los celos que tenía su esposo. “Siempre hubo violencia de su parte hacia mí, por ello es que decidí, por mi bien y el de mi hijo, separarme en diciembre del 2019. Cuando él se enteró, me golpeó mucho, me tomó del cuello y amenazó con hacerme daño”, recordó Roció en diálogo con Misiones Online.

Luego de estas situaciones decidió presentar las pruebas y hacer una denuncia por violencia de género y se dispuso una orden de alejamiento. A raíz de todo esto, la mujer se mudó a la localidad de San Javier con sus hijos y desde ese momento por casi un año el padre no manifestó ningún interés en tener contacto con el niño, siendo que no había ningún impedimento alguno por parte de la madre.

En noviembre del 2020, casi un año después de separarse y de no tener contacto con su hijo, Matías se acerca y pide llevarlo por cuatro días, cumpliendo todo lo acordado por el juez de menores. Pero el 5 de diciembre del mismo año vuelve a llevarlo debiendo traerlo de nuevo con su madre el 19 de diciembre y no lo hace.

“En ese momento me desespero e intento saber que estaba pasando, al puto de denunciar la situación y allí me entero a través de una cedula que arbitrariamente me habían quitado a mi hijo, dándole el cuidado provisorio a su padre, sin haberme notificado previamente, sin explicación de ninguna índole, simplemente no me dejaban verlo”, relató Roció.

Tal decisión estaba basada en una recomendación de una psicóloga que lo vio al pequeño solamente una vez y determinó que Roció no tenía las condiciones adecuadas para criar a su hijo. “Había un informe de una psicóloga particular donde decía que mi hijo tenía problemas de sueños, que era golpeado, que era un niño violento y eso es mentira”, contó Roció.

Desde el Juzgado de Familia le explicaron a Rocío que las pruebas presentadas por la psicóloga no cumplían con requerimientos de un informe psico-físico sobre el estado del pequeño. “Lo pusieron en una receta donde te ponen que medicamento tenes que tomar y desde el juzgado me dijeron que esto ni siquiera es un informe, ni en 10 sesiones sacan las barbaridades que esa señora dijo de mí”, contó.

Hace casi 2 meses que Rocío no ve a su hijo y la última comunicación telefónica que pudo conseguir fue hace 10 días. La orden del juez de menores establecía que debían mantener una fluida comunicación telefónica pero cuando Roció llamaba a su hijo no le permitían hablar con él.

Además el 4 de enero, Matías que trabaja en el Ejército Argentino, se fue de vacaciones a Córdoba y se llevó al pequeño sin ningún permiso de la madre, ya que la custodia la tiene ella. “Siento temor de no volver a ver a mi pequeño porque los primeros días de este año, el contacto telefónico fue nulo y no tuve ningún tipo de información o contacto”, expresó.

Su hijo en estos momentos se encuentra en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, lugar donde reside su padre junto a su pareja actual, que es oficial de la Policía de Misiones. Por el momento Rocío no recibió ayuda más que de su abogada, ya que se encuentra la Feria Judicial y los días de agonía son cada vez mayores.

“Solicito de forma urgente la restitución de mi hijo, la forma en que el padre procedió no es la correcta. Mi ex pareja es una persona violenta, que por casi un año no tuvo interés alguno en su hijo. No creo que sea quien se encuentre con las mejores aptitudes para el cuidado de mi pequeño”, dijo.

SL-EP