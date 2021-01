Suman terapia intensiva a nuevas obras en el Hospital Samic de Alem

El martes por la tarde el ministro de salud de la provincia, Oscar Alarcón, le confirmó a las autoridades del hospital Samic que aparte de los más de cien millones de pesos que ya se están invirtiendo en un nuevo espacio dentro del predio del hospital se agregará ahora una sala de terapia intensiva con dos camas.

En diálogo con este medio el director ejecutivo de este nosocomio, Matías Sebely, expresó su agradecimiento “al ministro y por supuesto al gobernador Oscar Herrera y a nuestro conductor, Carlos Rovira, quienes vieron como fuimos juntos preparando en el tiempo un nuevo sistema de salud en la zona que claro que falta mucho pero cuando iniciamos hace más de diez años este camino nos trazamos objetivos que hoy se van cumpliendo” señalaba en relación a que el mismo asumió el puesto de la Cooperadora del hospital en el año 2009 con el firme propósito de culminar una obra de ampliación que por más de 20 años había sido abandonada.

Matías Sebely

El trabajo en la entidad benéfica de Sebely hizo que el entonces gobernador Maurice Closs lo nombrara como director a fines de 2011 y desde ese momento “nos propusimos un plan a corto, mediano y largo plazo donde se fueron trabajando no solo lo que tenga que ver con las cuestiones edilicias y de equipamiento sino las humanas, la relación con y entre el personal y hoy todos estamos más que felices con haber logrado avances cualitativos para nuestro hospital” y enfatiza que “esto no es cuestión de una persona, nadie hace nada solo, lo que pudimos o no conseguir es producto de que la gran familia del hospital entendió que teníamos que ir todos para el mismo lado” dijo.

Terapia intensiva

Con el proceso de inversiones a través del tiempo que señala Sebely que constó desde la culminación del pabellón materno infantil hasta nuevos quirófanos, laboratorios, compra de equipos nuevos, hasta nuevos profesionales permite hoy al hospital sumar un sistema de Terapia Intensiva con todo lo que esta unidad necesita.

Cabe señalar que el Samic de Alem es un hospital de Nivel II y que atiende a pacientes de municipios como Cerro Azul, San Javier, Bonpland y zonas de influencia que comprenden una decena de localidades.

DL-CP