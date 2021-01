“Las expectativas de ventas están en quienes ingresan al sistema educativo”, dijo el propietario de la Librería 6 de Junio

La pandemia afecto distintos rubros en todo el mundo, pero sin lugar a dudas en nuestro país uno de los más afectados fue el de las librerías, ya que durante todo el año que pasó no hubo clases presenciales. Hoy con la vuelta de las mismas ya confirmadas en toda la Argentina, sigue habiendo muy poca demanda de útiles escolares y una gran suba con respecto al año pasado.

La cuarentena en nuestro país llego en un momento crítico y puso en peligro el comienzo de las clases, eso hizo que los chicos no deban utilizar sus útiles a medida que iba transcurriendo en ciclo lectivo de forma virtual. “Fuimos uno de los rubros más afectados por el momento en el que se da. Es el momento en el cual más tendríamos que estar trabajando, y durante el año al no haber prácticamente nada no tuvimos movimiento de consumidor final, fue muy duro para nosotros” afirmó Mauricio Gómez, quien es propietario de la librería 6 de Junio en Posadas.

Con respecto a la vuelta de las clases lo que se creía que podía subsanar la economía de las librerías que se encuentran golpeadas parece que no se va a poder dar por el momento, y nuestro entrevistado se encargó de explicarlo “Está muy tranquilo, yo creo que ahora el que va a comprar, el cliente que vamos a tener va a ser el que recién comienza, que no compro nunca. Ese va a ser nuestro principal, los demás las carpetas y cartucheras que tienen en la casa no se movieron y tienen intactos”.

Además de no poder vender por aquellos que ya se abastecieron el año pasado y no le dieron uso, otro gran problema para las librerías son los aumentos. Como en todos los ámbitos la suba de los precios está siempre pero esta vez se vieron reflejados en materiales escolares, los cuales subieron entre un 35 y un 40% con respecto al año pasado. Haciendo referencia a estos aumentos, el propietario de la librería hizo hincapié en aquellos materiales de mayor valor que subieron su precio “Siempre lo que más suben son los cuadernos de 98 hojas forrados, los repuestos de hojas y las cajas familiares. Esos son los más significativos porque son los de valor más alto que tiene una lista escolar”.

DL-CP