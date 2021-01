Clases presenciales: para la Unión de Docentes Argentinos (UDA) deben estar dadas las condiciones en cada escuela antes del inicio del ciclo lectivo 2021

El pasado sábado, Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación se reunió con gremios docentes en la que estuvo presente la Unión Docentes Argentinos (UDA). En la misma, debatieron acerca de las condiciones de las instituciones escolares y los protocolos sanitarios para la vuelta a la presencialidad en la que el gremio remarcó que “para mejorar el sistema educativo debe haber una mejor inversión”.

En la reunión con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, Mirta Chemes comentó que este les informó cuál era el objetivo de la visita a Misiones y a otras provincias del país, durante las cuales se interiorizó por las necesidades como la inversión en la infraestructura escolar, fondos requeridos para comprar los elementos de higiene y salubridad.

El funcionario nacional también habló sobre las becas Progresar, las que aumentarán tanto el monto como la cantidad de personas inscriptas y afirmó que continuarán las capacitaciones gratuitas para los docentes.

Paralelamente, Chemes aseveró que “desde nuestro sindicato tanto a nivel provincial como nacional le planteamos en reiteradas oportunidades al ministro Trotta que para mejorar el sistema educativo debe haber una mejor inversión y para ello hay que cumplir la Ley de Financiamiento Educativo. Dicha ley establece que se debe invertir el 6 por ciento del PBI y nosotros hace 5 años que superamos apenas el 4,8 por ciento. A esto respondió que la mesa del Gobierno Nacional es la que tiene la obligación de cumplir con esta ley. En cuanto al incentivo, dijo que debe continuar pero la suma del mismo es irrisoria”.

Con respecto a la vacuna, explicó que cuando lleguen a todas las provincias, las mismas estarán destinadas para el personal docente, no docente y auxiliar. “Eso es importante, más allá que no sea un requisito esencial para el regreso a clases presenciales. Trotta remarcó que quieren que exista una vuelta a las clases presenciales de manera segura. Cuando se refiere a la vuelta segura, quiere decir que hay que cumplir el protocolo sanitario”, dijo la gremialista.

Por otra parte, Chemes señaló que se reunieron con el subsecretario de Educación para reorganizar el regreso a las aulas y planificar cuántos chicos habrá por curso, cuántas horas serán y cómo será el acompañamiento pedagógico en esta bimodalidad.

Además, expuso que están evaluando el tema salarial en los docentes debido a la inflación que hay en el país. “Estamos esperando el anuncio del Gobernador de Misiones que el 29 de enero comunicará cuál será el porcentaje. Esta recomposición salarial se realizará de una sola vez para, de esta manera, poder arrancar el año”.

En cuanto a la vuelta a las clases presenciales, Mirta Chemes expresó que hay diferentes tipos de punto de vista pero aclaró que “el docente quiere volver a los colegios porque entiende que nada puede reemplazar a la presencialidad y por eso tenemos que trabajar entre los gremios y el Gobierno para que esto se pueda concretar, y que a su vez, se pueda volver en perfectas condiciones y con un salario digno”.

Acerca de la situación sanitaria de cada institución escolar, explicó que tienen que “realizar un serio relevamiento para determinar en qué condiciones están tanto la infraestructura como el personal que está afectado en el sector educativo. Los lugares que no estén en condiciones de volver, tendrán que articular otro mecanismo para el regreso a la presencialidad. Si no se puede garantizar la seguridad sanitaria, no se podrá comenzar con las actividades académicas en esa institución escolar”, señaló.

Por otro lado, dijo que el incremento que tendrán los docentes será de un 20 por ciento, “según el dato que manejamos porque lo escuchamos en los medios. Nosotros al Gobernador le pedimos un mayor esfuerzo. Además no sabemos si ese 20 por ciento es del sueldo básico o del mínimo porque no es lo mismo”, expresó.

En ese sentido, contó que actualmente el básico ronda los 10.500 pesos mientras que el mínimo es de 30 mil para un docente que recién inicia y que no tiene antigüedad. “Ojalá que el incremento sea mayor, porque la canasta está en más de 54 mil pesos. Hay que buscar el equilibrio y tratar de empatar a la inflación. Le tenemos que igualar en la suma de dinero y no en el porcentaje”, agregó la secretaria general de UDA.

En cuanto al personal docente que tenga comorbilidades explicó que “Salud Laboral le tiene que otorgar la licencia y explicitar que el docente no puede volver a la presencialidad y de esta manera, podrá trabajar de forma segura desde su casa a través de la virtualidad, tal cual como lo hizo durante el 2020”.

Sobre ello, aclaró que es importante saber cuál será el porcentaje de docentes que van a poder volver a las instituciones escolares, y a su vez, analizar cómo organizar las clases.

