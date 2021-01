Water Proof o Water Resist: ¿Cuál elegís?

La Máscara de pestañas es uno de los cosméticos más utilizados por las mujeres en todo el mundo, de ahí que estos dos términos te deberán parecer familiares, y aunque se asemejan no son para nada iguales. Conocé sus diferencias en este artículo.

Por cierto, una de las propiedades de la cosmética más demandada de los últimos tiempos es que sea “A prueba de agua” ya que, con el uso del barbijo es casi imposible que el maquillaje dure por largos periodos, y sumado a esto, las altas temperaturas que nos asechan en verano generando aún más transpiración y dificultando la adhesión de cualquier producto en la piel.

Es por ello que debemos saber diferenciar entre los cosméticos que en su rotulación dicen: “Waterproof o Water resist”.

Por esta razón es súper importante que leas muy bien las etiquetas de los productos antes de comprarlos ya que allí se encuentra la clave para que le puedas sacar el mejor provecho.

Para que no te vuelva a pasar, a continuación te dejamos bien en claro cuáles son sus diferencias:

¿Qué significa que diga Waterproof?

Traducido al español quiere decir “a prueba de agua” por lo que estas máscaras están diseñadas para resistir lágrimas, humedad, lluvia y transpiración. Su fórmula perfecta a base de aceites y polvos, hace que el maquillaje dure mucho más tiempo en las pestañas, siendo las más indicadas para personas de parpados grasos.

Es tan concentrada su composición que cuesta bastante removerla de las pestañas, y para lograrlo tenés que optar por formulas del tipo aceites demaquillantes bifásicos o bálsamos, recordá que los productos oleosos se quitan con aceite.

Esta clase de mascara es la perfecta para un día de pileta o de mucho calor, ya que resisten, según los expertos, baños de hasta 70 u 80 minutos. También lo son en días tan importantes como bodas o eventos donde la piel debe verse impecable.

En consecuencia, es fundamental que tengas en cuenta que por ser tan resistentes están producidas con ingredientes que pueden dañar los ojos y las pestañas, lo ideal es que tomes ciertas precauciones y que trates de no usarlas a diario por largos periodos.

¿Y las Máscaras Water resist?

Significa que el producto mantiene su capacidad protectora solo durante 40 minutos de permanencia dentro del agua, esto se asemeja un poco al termino Waterproof, y es aquí donde suele haber confusión ya que ambas son resistentes al agua, la diferencia básicamente es “cuanto resisten cada una”.

Estas máscaras son ideales para usarlas todo el día, pero ojo, no en momentos de calor y humedad extremos como ser en la piscina o la playa, si bien son resistentes al contacto con el agua la duración no es tan eficaz como con su hermana Waterproof, por lo que tu look puede quedar estropeado en muy poco tiempo. Sin embargo, si lo que buscas es quitarte la máscara con mayor facilidad te recomendamos optar por esta alternativa ya que con agua micelar ya basta para sacarla.

Ahora que conoces sus diferencias no vas a sufrir ninguna consecuencia, ya que podrás optar por una o por otra a suma conciencia.

Mariana Astegiano.

Makeup & Beauty

