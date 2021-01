Por un paro de choferes, Oberá se quedó sin servicio de transporte interurbano

La medida de fuerza llevada adelante por los choferes de la empresa Brilla SRL lleva más de una semana, y afecta el servicio de transporte interurbano entre la localidad de Oberá con sus alrededores. La empresa es la prestataria del servicio que une la localidad de Oberá con Campo Ramón, Villa Bonita, Campo Viera, y 25 de mayo.

La protesta cuenta con el aval gremial de UTA (Unión Tranviarios Automotor) y adhieren en total 16 choferes y personal del taller.



El argumento de los trabajadores es que la firma no cumplió con el pago de acuerdos pautados en el orden nacional y que sus haberes están desactualizados.

“Nos deben un retroactivo de 40 por ciento y un 30 por ciento más que también venció el día 15 de enero”, explicó Herminio Carballo representante gremial de los trabajadores.

Agregó que seguirán hasta tener novedades de la patronal “no tenemos problemas con salir a trabajar, siempre y cuando cumplan con lo que nos deben, dado que nos vienen con promesas y no cumplen”.

Por otro lado, Norberto Kubsky propietario de la Empresa aseguró que los trabajadores exigen un bono que tanto la firma que representa como otras 30 firmas más que se nuclean en la AMETAP (Asociación Misionera de Empresarios de Transporte de Pasajeros) no han recibido ayuda económica para solventarlo.

“Por diferentes motivos no estamos adheridos a la Cámara nacional, el gremio nos exige que paguemos un bono de 70 mil pesos y no tenemos el dinero, ni tampoco de donde sacarlo, ya que al no estar adheridos a ese registro no hemos percibido el beneficio” aclaró Kubsky. Además, aseguró que “está al día con los pagos, pero no puede asumir el nuevo monto de esa escala salarial “.

“Estamos a la espera, en la incertidumbre de que va a pasar, porque desde Nación nos han recortado un 17 por ciento de un subsidio, de cuatro meses nos dieron 3 cuotas. Ni siquiera los funcionarios provinciales con los que nos hemos reunido saben sobre la continuidad de esa ayuda” indicó. “Hacemos lo posible para mantener las líneas de emergencia, pero por el momento el servicio está interrumpido, al tiempo que agregó que mantendrán nuevamente una reunión con autoridades provinciales para tratar de buscar soluciones”.

Corresponsalía OBERÁ – LB

GS-EP