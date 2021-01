Germán Alcántara, el barítono misionero que triunfa en Europa

El barítono misionero Germán Alcántara, salió tercero en el Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas, evento que se realizó en el Teatro de Liceu, Barcelona. Con grandes oportunidades, notó que su futuro estaba en el Viejo Continente en donde ganó muchos premios.

Germán Alcántara contó que cuando comenzó la pandemia volvió a Misiones para estar con su familia y luego viajó a Londres en donde realizó algunos conciertos Streaming que fueron emitidos en todo el mundo. Luego tuvo la oportunidad de hacer conciertos en España en donde además de ello, compitió en el Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas. Actualmente, tiene su residencia en Londres, Gran Bretaña en donde es miembro del Jette Parker Young Artist Program de la Royal Opera House.

Sobre la participación en el Concurso llevado adelante en Barcelona, señaló que “lo más importante para un cantante lírico es que existen estos tipos de concurso que te permite mostrar tu trabajo y da la posibilidad de ser escuchado por directores artísticos y directores de casting de los teatros más importantes. Hay diferentes concursos a lo largo del año y uno de ellos, es el Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas (el más importante de España) que se realizó en el Teatro Liceu de Barcelona. Dicho concurso lleva este nombre en homenaje al tenor catalán Francisco Viñas”.

Alcántara relató que este concurso está abierto a todo tipo de voz tanto masculina como femenina de la lírica, y el mismo se realiza a través de distintos patrocinios con el trabajo en conjunto con las Óperas de Madrid, París, Londres, Berlín, Milán, Pekín, Los Ángeles, entre otras. Cada año hay un jurado que elige a los ganadores.

Para participar de este evento, expuso que para estar seleccionado tienen que realizar un casting en el que le hacen pruebas. “Este año, debido a la pandemia del Coronavirus, la modalidad fue distinta ya que las pruebas las hicieron a través de videos los cuales tenían que ser enviados a los teatros que luego seleccionarían a los concursantes”. A Germán lo seleccionó el teatro Royal Opera House de Londres.

En esta primera etapa fueron seleccionados 125 individuos. “Debido a la pandemia no sabíamos que iba a suceder. No sabíamos si la competencia iba a salir por el tema del segundo rebrote del Covid-19. Llegar a Barcelona realmente fue una osadía porque yo estaba en Londres y se hablaba de que iban a cerrar las fronteras y la verdad que tuve la suerte de salir antes de que sucediera esto. Hubo muchos que no pudieron participar por esta problemática. Al primer día de concurso llegaron 92 personas”, dijo el misionero.

El concurso consiste en tres etapas: la primera prueba es la del video que tenían que hacer para entrar al evento. Luego había una segunda prueba y después ya la instancia de semifinales en la que quedaron 38 concursantes para competir por un lugar en la gran final que fue emitida por streaming. Ésta contó con 18 finalistas y Germán logró salir en el tercer puesto. Para llevar adelante este concurso internacional, contó que hubo una organización muy compleja con protocolos estrictos. “La idea era que la gente no esté expuesta a ninguna probabilidad de contraer el virus”.

Acerca de participar en este evento, expresó que “si bien los concursos suelen ser similares, este año fue atípico producto de la pandemia ya que todo lo que realizaban previo a competir tenía que ser con extremo cuidado. Teníamos que tener presente muchas precauciones ya que como cantantes estamos expuestos debido a que no podemos utilizar barbijos para cantar. Para participar de la prueba final tuvimos que hacernos un PCR ya que en esa instancia estaba pactado que haya público. Los que hacen ópera tiene que hacerse el PCR dos veces por semana y también hay que cumplir con todos los protocolos sanitarios”.

El misionero salió en el tercer lugar de seis premios importantes. Además, ganó el premio del público. En el concurso tuvo el premio más importante en la voz masculina debido a que en los dos primeros puestos estuvieron ubicadas mujeres: en el primer lugar la mezzosoprano española Carmen Artaza y en segundo lugar a mezzosoprano ucraniana Olga Syniakova

El baritono misionero y la influencia del chamamé

El oriundo de Misiones que actualmente reside en Londres, Reino Unido, contó que el primer acercamiento que tuvo a la música fue con su abuelo quien fue guitarrista chamamecero. Con él Germán Alcántara se ponía a tocar guitarra y a cantar. Luego, comenzó a participar de coros escolares y más adelante en el Coro Universitario de la provincia. “Allí empecé a viajar con ellos y me dediqué mucho a la parte coral en donde pude crear el Ensamble Vocal Misiones. Además, pude probar el arte de la dirección coral. Estar con los amigos del coro es lo que más extraño de Misiones, además de mi familia”, expresó.

Con el pasar del tiempo, mientras estudiaba tuvo la oportunidad de concursar para trabajar en el Coro Universitario de Mendoza. Además, en los dos años que estuvo allá, estudió canto y dirección. Sin embargo, por situaciones familiares tuvo que volver a Misiones pero después fue a Buenos Aires en donde trabajó en el coro del Teatro Colón.

En el 2014, el misionero tuvo el salto a Europa en donde el primer destino fue Alemania. “Allí me di cuenta que no solo había un nivel diferente de música sino también había posibilidades distintas para crecer en el mundo de la música”, expresó. Después, consiguió una beca para viajar a París, Francia en donde trabajó en el Coro de la Catedral. En ese momento, “comenzó la aventura europea que me llevó a ser más ópera que actividad coral. Por ende, empecé a realizar diferentes castings de ópera en Francia y para el 2017 pude hacer uno de mis casting más importantes en el Teatro Royal Opera House de Londres”, agregó.

Sus premios y menciones destacan; Laureat en Queen Elizabeth Competition 2018, Primer Premio en el Concurso Bach Joven en Paraguay, Segundo Premio Concurso para Jóvenes Estudiantes de Canto Lirico en Buenos Aires, Premier Prix en Concours Lyrique International ad Alta Voce en Paris y Priz Artifex Proart en el Concurso de Zarzuela de Valleseco.

¿Qué es ser Barítono?

Es una de las distinciones dentro de las clasificaciones de voces masculinas. Alcántara Explicó que en general se distinguen tres voces: los Tenores, que son las voces más agudas, los Bajos que serían las voces más graves y los Barítonos, categoría en la que entra Germán, que es una voz media entre el Tenor y Bajo. En ese aspecto, aclaró que dentro de estas clasificaciones hay muchas diversificaciones dentro de la voz de un hombre. “El Barítono es la voz más común dentro de las categorías masculinas ya que es una voz que tienen muchísimos cantantes famosos como es el caso de Gardel. Además, en el mundo de la música popular, es una voz que gente”, resumió.

IR-EP