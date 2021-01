El titular de ANSES de Posadas denunció que estaban utilizando su nombre para realizar estafas en una red social

Mario Esper Perié, titular del Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en Posadas, denunció ante la justicia que utilizaron su nombre para realizar estafas a través de Facebook, ofreciendo viviendas del PROCREAR a un valor de $3300 pesos.

Mario Esper Perié- Red Ciudadana

El titular del ANSES aseguró que no tiene nada que ver con estas estafas y que la justicia ya está investigando para tratar de identificar a quienes están detrás de este delito. Explicó que la denuncia fue apoyada por varias personas que no llegaron a ser víctimas de los estafadores, pero que mantuvieron contacto pensando que realmente podían acceder a las viviendas del PROCREAR a través de esta publicación.

Contó que no es la primera vez que reciben denuncias por este tipo de situaciones, pero que esta vez es más grave dado que detrás de la estafa hay personas, ya no solo son llamadas telefónicas automáticas, sino que hay un grupo de personas trabajando en esto.

“Lo que yo quiero dejar en claro concretamente es que el PROCREAR es un Programa Nacional, y que ahora es esta estafa, pero hace un mes te llamaban porque te ofrecían un crédito de ANSES, hace tres meses por una reparación histórica y así siempre hay este tipo de estafas” señaló Perié, en declaraciones a Red Ciudadana.

Además aseguró que como es un programa Nacional, la gestión para acceder a este tipo de beneficios o créditos tienen un procedimiento específico y estricto, y que es totalmente diferente al proceso que indican los estafadores.

Explicó que el mecanismo de inscripción para solicitar beneficios o créditos es únicamente a través de la página oficial de ANSES, y que es un trámite personal y privado. Luego de la inscripción se verifican sus datos, la página de ANSES se vuelve a comunicar para confirmar si quedó o no dentro del grupo de solicitantes que pasan a la siguiente etapa, que es la de sorteo por la televisión pública. Una vez que se sabe quienes son los ganadores de este sorteo, recién ahí el banco hipotecario se comunica con la persona y le pasa presupuestos y conversan sobre los siguientes pasos a seguir.

Reiteró que esa es la única modalidad de trabajo de la Administración Nacional y que ninguna foto difundida por redes sociales que diga cualquier otra cosa es correcta o verídica, por más de que sea la misma imagen que se sacan los funcionarios o representantes en comunicados oficiales.

“Hice la denuncia penal fundamentalmente para que no haya más personas engañadas y también porque me involucran, no quiero que crean que yo tengo algo que ver con esta estafa” expresó Perié.

Préstamos a pensionados y jubilados

Por otro lado, el titular del ANSES explicó de qué se trata el nuevo beneficio para pensionados y jubilados y de qué forma pueden acceder a esto.

Los turnos se sacan voluntaria y personalmente a través de la página web de ANSES con la clave de seguridad social que es privada e individual. Aclaró que para las personas que no tienen acceso o no sabe cómo acceder a la web, pueden acercarse a las oficinas de ANSES y ahí le explicarán cómo debe hacerlo.

Características básicas a tener en cuenta para solicitar el préstamo:

–Los únicos beneficiarios son los jubilados y pensionados

–Pueden retirar hasta un total de 200 mil pesos, aunque este monto varía según el solicitante y ciertas características como la edad, los años de aportes, entre otros.

–A diferencia del préstamos anterior y gracias a la nueva ley de movilidad jubilatoria, la tasa de interés es de un 29 por ciento.

–Puede acceder a una financiación de hasta 60 meses, es decir 5 años.

SL-A