La Subsecretaría de Educación trabaja con los intendentes en las condiciones para la implementación de la modalidad combinada en la vuelta a clases

Se espera que el que el 22 de febrero abran las escuelas para que los docentes, en conjunto con las autoridades, planifiquen cómo será el trayecto de la modalidad combinada y el inicio de los centros de apoyo pedagógicos en cada municipio para la vuelta a clases.

Cielo Linares – Canal 12

En este sentido, Cielo Linares, subsecretaria de Educación de la provincia, dijo que el balance sobre el retorno a clases, es “más que positivo” porque el Gabinete Nacional está realizando un recorrido en cada jurisdicción planteando temas delicados para que no haya inconvenientes para la vuelta a clases.

Además, considerando que se trabajará en alternancia, es decir, tiempo en el aula y tiempo afuera, según Linares, apuestan a los centros de apoyo que están siendo planificados con cada intendente, para poner a disposición de cada chico y chica espacios de internet y dispositivos para que puedan sostener la modalidad combinada.

Vuelta a clases

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció el sábado pasado el regreso de la presencialidad para el ciclo lectivo 2021 con un sistema mixto de clases virtuales sujeto a la situación epidemiológica de cada localidad. El anuncio se dio en el marco de la visita a Misiones del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en una gira por las 24 jurisdicciones del país para coordinar una agenda federal de regreso a las aulas de manera segura.

En la conferencia de prensa conjunta del ministro de Educación y el Gobernador, el funcionario nacional anuncio también una serie de obras para el mejoramiento de infraestructuras escolares en la provincia de Misiones.

Al mediodía, en conferencia de prensa, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, en compañía del ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, anunció el retorno de las clases presenciales para el ciclo lectivo 2021 en Misiones. La medida se anunció en el marco de la visita del funcionario nacional a la provincia para coordinar una agenda federal unificando criterios y modalidades para el regreso a clases. Al respecto, el Gobernador informó que “en nuestra provincia, conjuntamente con la Nación, hemos tomado la decisión de que las clases sean presenciales y que tengamos una alternancia, con un 50% de posibilidades de que sea virtual en aquellos lugares donde la epidemiologia no nos permita avanzar con una presencialidad absoluta”.

Además, aclaró que si bien “en Misiones vamos a tener presencialidad y vamos a poder implementar una alternancia de 50/50, no significa que en aquellos lugares donde no hay pisada epidemiológica no se pueda cumplir con una presencialidad del ciento por ciento”. En ese sentido, dio cuenta que se trabajará en conjunto con el Comité de Crisis y expertos del Ministerio de Salud Pública, y con el Ministerio de Educación para el monitoreo jurisdiccional de las escuelas. Asimismo, destacó la experiencia de regreso a clases a finales del 2020 de los alumnos del último año de la secundaria, como los actos de colación, donde no hubo registro de complicaciones.

Así, aludiendo a esa experiencia, el Gobernador manifestó que “en conjunto con el equipo de Salud Pública, vamos a trabajar para que todas las escuelas cuenten con el material necesario para su higiene personal, cuidado sanitario, con los promotores de salud acompañando en cada uno de los lugares. También vamos a continuar con los test rápidos aleatorios en diferentes escuelas de los 77 municipios de Misiones. Eso nos va a ir dando el pantallazo de cómo se mueve la epidemiología dentro de un contexto de clases”.

