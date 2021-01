Visit7Wonders: lanzan una App en la Isla Jeju para rastrear posibles contactos de COVID-19 

La Provincia Autónoma Especial de Jeju junto a la compañía de blockchain Iconloop, están implementando la aplicación “Jeju Safety Code” para rastrear contactos de COVID-19 para los 15 millones visitantes anuales que recibe esta Nueva Maravilla Natural del Mundo. El proyecto inició en agosto de 2020 y está operando en su totalidad desde el pasado viernes 14 de enero.

Como centro turístico de Corea del Sur, tanto para el turismo nacional como internacional, el área de alto tráfico de la isla de Jeju se considera crucial para implementar un método eficaz de rastreo de contactos. El nuevo Código de seguridad de Jeju permite un acceso rápido al registro de los lugares visitados por una persona infectada de las personas con las que entró en contacto, lo que les permite que estas personas ser notificadas rápidamente.

La aplicación también permite a los turistas registrarse en lugares públicos sin correr el riesgo de perder sus datos personales. A su vez, no necesitan formar filas ya que pueden escanear un código QR en cualquier destino comercial o turístico, lo que ayuda a mantener el distanciamiento social. Según los creadores de la aplicación, los usuarios no necesitan acceder a una cuenta. Cuando una persona se registra, su ubicación se autentifica y no se requiere información personal.

Iconloop también confirmó que la información sólo se utiliza para fines de investigación epidemiológica de casos confirmados.

