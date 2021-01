Un exgendarme viaja en bicicleta de Resistencia a Puerto Iguazú para brindar homenaje al Escuadrón Alacrán que combatió en Malvinas

Hace unos días, el exgendarme Néstor Ariel Cañizares comenzó su viaje desde Resistencia (Chaco) hacia Puerto Iguazú con el fin de realizar un homenaje al Escuadrón Alacrán que estuvo presente en la Guerra de Malvinas. El exgendarme ya llegó a Santo Pipó.

Néstor Ariel Cañizares – Red Ciudadana

“Fundamentalmente, lo que rescato es el valor de cada integrante que dejó su vida en la Guerra de Malvinas. Principalmente valoro el trabajo de Gendarmería que fueron 40 en total que conformaron la compañía especial 601 que estuvo a cargo del comandante Aldo Rico y destacó que todos los que fueron a las islas defendieron los valores de la patria y de cumplir con su deber sin pedir nada a cambio. Ellos fueron y vinieron a Malvinas sin ningún beneficio económico”, expresó el exgendarme Néstor Ariel Cañizares.

“Yo soy oficial retirado de Gendarmería donde trabajé durante 15 años. Anteriormente, estuve en la Escuela Naval Militar. En Gendarmería, a través de distintos cursos y capacitaciones que realicé, aprendí lo que es el sacrificio y lo que es prepararse para combatir, y esto es realmente muy duro y hay que tener mucho valor. Por ello, realizo este homenaje”, explicó.

En este momento, Néstor está en Santo Pipó. Según el exgendarme, la distancia total que recorrerá entre los viajes de ida y vuelta de Resistencia a Puerto Iguazú será de mil 400 a mil 500 kilómetros. Luego volverá por Bernardo de Irigoyen y viajará por la ruta N°14 hasta la ruta N°120 y luego ruta N°12. Durante la travesía, contó que a medida que llegaba a diferentes localidades dentro del recorrido, se detenía a conversar con sus excompañeros de trabajo. “Es muy lindo reencontrarse con excompañeros. Me atienden re bien y me brindan apoyo. En Puerto Iguazú y en Bernardo de Irigoyen tengo varios compañeros que me están esperando”, dijo.

En cuanto al físico que debe tener para afrontar el largo viaje, explicó que la preparación física es un conjunto de acondicionamiento tanto físico como mental y técnica. “Son distintos aspectos que uno tiene que incorporar y analizar. La parte técnica quiere decir que tengo que saber al respecto del funcionamiento de la bicicleta ya que si ésta se rompe, tengo que saber arreglarla”.

En cuanto al aspecto físico, expuso que “la idea es adquirir el estado corporal día a día. Por ejemplo, si hacés 20 kilómetros, tenés que observarte y analizar si podés continuar o si es necesario parar, y así sucesivamente. El cuerpo se tiene que ir adaptando”.

Aclaró que es crucial la alimentación para fortalecerse y con respecto a lo mental, dijo que es muy importante ya que “cuando uno avanza en el viaje, se dificulta el mismo debido al tránsito, el clima y el terreno. Además, cuando vas pedaleando ves cómo los automóviles y camiones te pasan rápido y eso desespera ya que uno con la bicicleta va lento. Es por todo ello, que hay que estar preparado mentalmente. De igual manera, paso a paso uno llega a destino”.

“Es fundamental automotivarse para poder cumplir con los objetivos que uno se propone. Para mí en la vida uno está para aprender, evolucionar y trascender, justamente por ese motivo es importante la motivación”, señaló.

Por otra parte, contó que la idea de Néstor a largo plazo, es viajar en bicicleta hasta Miami. “El objetivo principal por el cual me preparé para viajar a Puerto Iguazú fue debido a que realmente quiero ir hasta Miami en bicicleta. Este será un viaje muy largo y duro, pero sin dudas lo haré. Calculo que el viaje me llevaría entre 12 a 15 meses. Esto dependerá del terreno y el clima del camino”.

Néstor Ariel Cañizares destacó que “es importante tener proyectos en la vida ya que los mismos te incentivan a realizar y cumplir los objetivos que uno se propone. El ser humano no es solamente materia sino que es espíritu. Lo espiritual está relacionado a querer estar en contacto con la naturaleza y también realizar desafíos y esto es una motivación que puede surgir en los individuos”.

