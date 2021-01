Estaciones de Servicio de Misiones viven una “situación crítica” según el presidente de la Cámara, Faruk Jalaf

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (CESANE) señaló que la situación económica de las estaciones de servicio sigue siendo crítica dado que tampoco pueden aumentar el valor de venta del combustible.

Faruk Jalaf – Santa María de las Misiones

Jalaf señaló que además de la disminución de los impuestos también necesitan poder subir el precio de venta del combustible dado que, comparado a otros servicios o productos que están en el mercado, con el precio al que venden no pueden recaudar lo que necesitan para cubrir todos los gastos.

Recordó que de más de la mitad de lo que se recauda con el valor de venta va para las petroleras y el Estado y que el resto es mínimo para cubrir los gatos que requiere buscar el combustible, trasladarlo y dejarlo listo para poner a la venta.

“El precio de los combustibles está por debajo de los valores normales. Pero entendemos que con el poder adquisitivo de la gente no es posible que pongamos un precio muy elevado, porque después no se vende, porque la gente va a empezar a salir lo menos posible y va a usar el vehículo lo menos posible. El pueblo no tiene los ingresos dolarizados, sino en pesos, en una moneda que está permanentemente devaluándose, pero que tampoco quieren bajar los impuestos”, explicó Jalaf.

Por otro lado, cuestionó el hecho de que el combustible sea más caro en las provincias del interior comparado al precio que disponen en la provincia de Buenos Aires. “Los del interior no tenemos por qué pagar un combustible más caro que en Buenos Aires” manifestó Jalaf. Y aseguró que la cantidad de combustible que se consume en la capital es el doble que el que se consume en las provincias y sin embargo son las que más caro compran el combustible.

Jalaf expresó que creen que la vuelta de los chicos a clases de manera presencial podría mejorar su situación dado que aumenta la actividad en los transportes públicos, pero aun así reiteró que esto favorecería aún más si pudiesen incrementar el valor al que venden en las estaciones.

Poca demanda en enero

Jalaf señaló que el primer mes del año fue muy duro para las estaciones, dado que disminuyó la demanda. Aseguró que la gente ya es indiferente a los aumentos en los impuestos del combustible dado que, si bien aumentaron en porcentajes bajos, lo hicieron varias veces durante el año. Por esta situación indicó que se ve cómo los clientes optan por cargan solo lo que necesitan, lo mínimo y lo indispensable para poner en funcionamiento su vehículo.

“Enero fue un mes muy negativo en la caída de la venta. Pensábamos que en enero iba a aumentar la venta, cosa que no ocurrió porque el turismo no se hizo presente y la actividad en enero cayó,” sostuvo el presidente de la CESANE.

Expectativas

Jalaf admitió que no tiene una mirada positiva a futuro para las estaciones de servicios dado que, la situación económica del país viene muy golpeada por los 8 meses donde el país estuvo parado por el aislamiento social debido la pandemia.

Cree que, si se compara a la situación en la que estuvieron las estaciones en marzo del año pasado, se podría hablar de un crecimiento de las ventas, pero que sigue por debajo de lo que necesitan las estaciones para recaudar todo lo perdido.

“Estamos en un 80 por ciento de ventas y no llegamos al 100 por ciento todavía, y eso que la provincia de Misiones es una de las que mejor está en la actividad económica. Debemos reconocer que le trabajo que hizo el Gobierno Provincial de ir habilitando actividades de forma gradual dio sus resultados”, señaló Jalaf.

Sostuvo además que, si bien las estaciones de servicio no son formadoras de precios porque de eso se encargan las petroleras y el Estado, considera que aumentar el precio de venta del combustible a 1 dólar oficial, lo que equivale a casi 90 pesos argentinos, sería una solución para mejorar la situación. Y agregó que también ayudaría a esta realidad que el Estado disminuya el valor de los impuestos que se paga por el combustible.

