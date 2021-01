El presidente del Colegio de Abogados de Misiones aseguró que el secuestro de la cámara al fotógrafo en el Parque Nacional Iguazú es “totalmente ilegal”

Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, se refirió al caso del fotógrafo Sixto Fariña, quien fue agredido en el predio del Parque Nacional Iguazú cuando días atrás le sustrajeron sus equipos de trabajo. Según trascendió, guardaparques lo retuvieron cuando desempeñaba su labor periodística y le terminaron borrando los archivos.

Fernando Orbe – Radio Libertad.

El argumento con el que tomaron la criticada medida se debe a que supuestamente el reportero gráfico no contaba con una autorización para tomar fotografías en el Parque Nacional Iguazú (PNI), cuando él mismo contó que no era la primera vez que lo hacía y nunca antes le había sucedido algo semejante.



“Lo que le pasó es totalmente ilegal. Más allá de que el parque esté concesionado, el atractivo es un lugar público. Tomar esta acción directa sin una orden judicial es algo que realmente supera cualquier tolerancia. No quisiera que esto le pase a ningún ciudadano”, manifestó Orbe en diálogo con FM Libertad.

En sintonía, el letrado reiteró que “la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión y la actividad periodística está protegida”, y aseguró que los responsables de la detención de los equipos del fotógrafo “se saltearon todos los pasos legales de un debido proceso”.

Fernando Orbe.

“No se pueden no respetar los derechos constitucionalmente amparados. No podemos dejar que esto pase como una anécdota y un mal trago, tiene que tener consecuencias para quienes llevaron adelante este accionar totalmente ilegal”, consideró el presidente del Colegio de Abogados de Misiones.

#Efemérides En honor a José Luis Cabezas, hoy se celebra en Argentina el Día del Reportero Gráfico

https://t.co/OJAKsVwzR1 pic.twitter.com/P5DfLasgwH — misionesonline.net (@misionesonline) January 25, 2021

Desde el Colegio de Abogados de Misiones intensifican los trabajos en pandemia

A modo de cierre, Orbe comentó también sobre el trabajo en el Colegio y sostuvo que pese a haber asumido en diciembre último ante la presidencia, tanto él mismo como sus colegas se mantienen con altas expectativas para lo que resta del año: “Queremos organizar el trabajo de los abogados con los avances tecnológicos que se lograron para poder seguir”.

Aseguró que, en ese sentido, buscan garantizar no solamente un buen desempeño de sus actividades sino que además para garantizar la respuesta de la Justicia hacia los usuarios del servicio: “La pandemia no ha terminado y todo el mundo habla de nuevas restricciones si esto no mejora, por lo que debemos estar bien preparados”, enfatizó.



AV-A