“Estoy muy dolido”, dijo Sixto Fariña, fotógrafo al cual le retuvieron su equipo de trabajo por sacar fotos en Cataratas

Lo que parecía ser una jornada normal de trabajo terminó siendo un dolor de cabeza para el reconocido reportero gráfico Sixto Fariña. El viernes, autoridades del Parque Nacional Iguazú secuestraron los equipos de trabajo del fotógrafo como también quisieron obligarlo a borrar las fotos que había sacado dentro de Cataratas.

Sixto Fariña. Radio Libertad

Según narró Sixto, él había sido contratado por una empresa para realizar fotografías dentro del Parque y además aprovechó para sacar fotos sociales e incluso llevó a su hijo para visitar una de las siete maravillas naturales del Mundo. Todo marchaba bien para el reconocido fotógrafo de la tierra colorada.

El fotógrafo contó que antes de ingresar al Parque ya llevaba puesto su equipo de trabajo e incluso ya estaba tomando algunas imágenes de la gente ingresando al lugar. “Antes que me entreguen los tickets ya estaba sacando fotos porque me interesaba tener fotos de la gente ingresando al Parque”, relató Sixto en diálogo con Radio Libertad.

Asimismo, Fariña reconoció que desconocía de la normativa que rige en el Parque Nacional donde los fotógrafos profesionales deben registrarse para sacar algunas postales. En esa línea, desde la Administración de Parques Nacionales deben asignarle un guía para trabajar bajo supervisión.

“Yo no sabía, trato de ser responsable en el día a día de mi trabajo. Si sabía yo iba a sacar el permiso. No he visto algún cartel, he venido a Cataratas muchas veces y nunca me pidieron nada y siempre sacando fotos”, relató Fariña.

Seguidamente, Sixto comenzó a comentar el mal momento que debió pasar “entré y empecé a sacar fotos sociales, comencé a tomar los nombres y ahí vino un fotógrafo (de mala manera) del lugar y me dijo que no podía sacar fotos que iba llamar a las autoridades”, dijo.

Sin embargo, luego de ese episodio con el fotógrafo del lugar, Sixto continuó sacando fotos y paseando con su hijo menor. De allí, comentó que subieron al Tren para seguir su recorrido y para sacar postales en el paseo superior del Parque, donde tenía pautado un trabajo fotográfico.

“Salimos de las pasarelas para agarrar el tren y cerca del Trencito me estaba esperando un guardaparque de apellido Aguierre y me dijo para quién y porqué estaba sacando fotos”, relató Sixto. En ese momento, Sixto aclaró la situación y reveló que si estaba sacando fotos pero que desconocía del protocolo vigente dentro del Parque Nacional Iguazú.

Automáticamente, una vez que llegaron las autoridades de la administración del Parque le obligaron Sixto a borrar las fotos que había sacado durante el paseo con su hijo. Algo que, se negó porque sentía que era una ofensa hacia su trabajo, algo que viene realizando hace más de 40 años.

“Fuimos a la oficina de guardaparque y ahí ya estaban cuatro personas que me dijeron -Fariña acá tenes dos opciones- le secuestramos los equipos o usted borra las imágenes de la memoria”, dijo Sixto.

Siguiendo su relato, Fariña respondió que sin ánimos de ofender a nadie él dijo que no iba a borrar nada y tampoco iba entregar su herramienta de trabajo. “Yo no puedo hacer eso, yo firme el acta de que saque fotos sin permiso pero no voy a entregar mis cámaras”, recordó.

Según relató Sixto, siente que a las autoridades del Parque le molestó la sinceridad con que él se manejo. “Siempre dije todo con respeto, ellos creían que yo me estaba burlando. Ellos siempre me trataron de manera muy autoritaria”, confesó el reportero gráfico.

Luego de la charla que mantuvo con las autoridades, Sixto finalmente terminó accediendo y entregó las memorias y los equipos de trabajo. “Allí sentí desesperación por haber dejado mis cosas de trabajo”, reveló.

“Tengo 46 años interrumpidos de fotógrafo, nunca pasó algo similar de que me quieren secuestrar la cámara”, comentó Fariña.

“Nunca pensé que iba entregar mi cámara y sacar la memoria, ese dolor no me saca nadie, estoy muy dolido”, se quebró el reporte gráfico.

Por otro lado, Sixto contó que posiblemente durante las horas de la tarde pueda finalmente recuperar su herramienta de trabajo. “Me cortaron trabajos del viernes, también quería sacar fotos ayer y en el partido de hoy”, dijo.

Por otro parte, la Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión repudiaron el accionar de la Administración del Parques Nacionales.

“Desde la Cámara Provincial de Propietarios de Radio y Televisión de Misiones manifestamos nuestro más enérgico repudio por el accionar arbitrario y desmedido adoptado por la Administración de Parques Nacionales, el día 22 de enero del corriente año,en contra del trabajador de prensa y fotógrafo profesional, Sixto Fariña.

Estas actitudes teñidas de autoritarismo, maltrato, y con claras intenciones de restringir la actividad profesional, nos pone en alerta al colectivo de canales de televisión y radios, que integramos esta entidad.

Instamos a las autoridades correspondientes a tomar las medidas correctivas pertinentes ante la evidente intención de disciplinamiento, hostigamiento y censura a trabajadores de prensa y medios de comunicación de Misiones, en el principal destino turístico de nuestra provincia”, reza el comunicado

#Sociedad Sixto Fariña, 45 años reflejando parte de la realidad misionera a través de una lente, una vida dura, pero llena de logros https://t.co/0BcFc8Xk5o pic.twitter.com/qDCGixEdxA — misionesonline.net (@misionesonline) December 7, 2018

AR-EP