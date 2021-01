Sixto Fariña recuperó su cámara fotográfica pero le borraron todo el material y siente que “fue una falta de respeto al ser humano” lo que vivió en el Parque Nacional Iguazú

El pasado viernes autoridades del Parque Nacional Iguazú secuestraron los equipos de trabajo del fotógrafo misionero, Sixto Fariña que había tomado imágenes dentro de Cataratas tantas otras veces. En declaraciones a Misiones Online, contó el trago amargo que le dejó esta situación y la angustia que generó sentir que todos sus derechos como prensa no fueron respetados.

“Fue una sensación muy rara porque nunca pensé que iba vivir algo así, tengo 46 años de trayectoria trabajando como fotógrafo y muchos años como reportero gráfico en la prensa y nunca pensé que me iban a sacar mi equipo y más que me iban a borrar fotos que he logrado y sabemos que es una propiedad intelectual del fotógrafo”, contó. En la tarde de este domingo las autoridades del parque le devolvieron su equipo pero fueron borradas todas las fotografías que tomó.

Según narró Sixto, él había sido contratado por una empresa para realizar fotografías dentro del Parque y además aprovechó para sacar fotos sociales e incluso llevó a su hijo para visitar una de las siete maravillas naturales del Mundo. Pero las cosas tuvieron un giro inesperado y se encontró en una situación angustiante.

“Me dieron dos opciones, “te secuestramos los equipos o borra todas las fotos que tenes” y ninguna de las dos opciones iba a darles. En el medio pasaron cosas y entregué la memoria y me sacaron la cama que apoyé en un escritorio. Me quedé desde la 13 de la tarde del viernes hasta las 22:30 de la noche, cuando me explicaron que era conveniente que me vaya a descansar y yo tenía a mi hijo esperándome que había estado llorando. Pensando en todo eso, abandone el lugar”, relató.

Desde este viernes hasta la tarde de este domingo que Sixto Fariña vivió momentos de incertidumbre pero también recibió el apoyo de sus colegas de la prensa misionera, que repudiaron el accionar de las autoridades del Parque Iguazú.

“Fue falta de respeto al ser humano. Yo me equivoqué en no tener el conocimiento de que había que tener un permiso escrito, yo nunca supe, vine muchas veces a cubrir a Cataratas y siempre saque fotos, nunca tuve ninguna pregunta salvo los fotógrafos de ahí y siempre le aclare que yo no iba a vender fotos. Si sabia que tenia que sacar el permiso lo haría como corresponde pero tenían que usar el sentido común, que pague una multa pero porque me tienen que sacar mi cámara, a un reportero gráfico de prensa que tiene su propio equipo y no tenían que sacar sin orden de un juez y borrar el material”, explicó Sixto.

El fotógrafo profesional deberá abonar una multa, tendrá que formalizar su descargo y además le borraron fotos que tenía en la memoria, no solo de la recorrida por Cataratas, sino también imágenes que había tomado en coberturas Privadas y Eventos Públicos. “Es doloroso que te saquen tu herramienta de trabajo. Firmé en total disconformidad y aclaré que no estoy de acuerdo con que me hayan sacado mi cámara y me hayan borrado las fotografías”, expresó.

Con 46 años de trayectoria, este momento quedará en su memoria con un sabor amargo y mucha indignación. “Siento algo en el pecho que duele y sé que tengo muchos derechos, voy a pensar que hacer pero es mucho el dolor que me hicieron pasar. Hay muchos jóvenes que arrancan y aunque sea por eso hay que tratar de mostrar que uno tiene un derecho”, concluyó.

El repudio de la prensa misionera

Sindicatos de prensa de Misiones repudiaron la situación que vivió el fotógrafo Sixto Fariña el día viernes cuando se encontraba en el Parque Nacional Iguazú y su cámara de fotos fue retenida porque estaba tomando imágenes.

“Desde el Sindicato de Prensa de Misiones (SIPREM) repudiaron la actitud tomada por parte de la Administración de Parques Nacionales que tiene la concesión del Parque Nacional Iguazú, propias de la dictadura, sufridas en el día de viernes 22 de enero del corriente por el fotógrafo Sixto Fariña, compañero de prensa de amplia trayectoria en el periodismo local”, expresaron en un comunicado.

“Esta lamentable situación por la que todavía está atravesando el compañero de prensa sienta un terrible antecedente, pues se trata de un lugar icónico del turismo local, nacional e Internacional. En épocas de pandemia, en que desde la sociedad argentina nos debatimos si después que pase esta enfermedad, la cual devastó a miles de familias seremos mejores o peores personas, actitudes como las tomadas en el día de ayer por la Administración de Parques Nacionales todo indica que lamentablemente vamos hacia lo peor”.

“En apoyo a nuestro colega fotógrafo profesional Sixto Fariña, como colectivo de Fotógrafos de Misiones nos solidarizamos con él, y comunicamos nuestra profunda preocupación por el hecho conocido de manera pública, que perjudica moral y económicamente al colega, privándolo de sus valiosas herramientas de trabajo y sustento de vida”, expresaron por su parte el Colectivo de Fotógrafos de Misiones.

“Creemos que la medida de separarlo de sus equipos personales de trabajo, se hizo de manera violenta sin explicaciones claras, fueron medidas excesivas que precisan de mayor claridad sobre su resolución”

