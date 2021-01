En Misiones más de 1100 personas ya recibieron las dos dosis de la vacuna contra el Covid 19

En comunicación con Radio Libertad, el vicegobernador de la provincia Carlos Arce habló sobre cómo marcha el plan de vacunación contra el Covid-19. También comentó sobre el petitorio que se le presentó al presidente de la Nación en Chilecito, provincia de La Rioja, en la reunión de gobernadores del Norte.

El Presidente de la Nación y el grupo Norte Grande conformado por las provincias del NOA y NEA desarrollaron distintas temáticas. El Vicegobernador Carlos Arce comentó sobre el petitorio que le presentaron al presidente Alberto Fernández.

“En la reunión de La Rioja fui en representación de Misiones y le entregamos y dialogamos de un petitorio con las necesidades que tenemos nosotros. Entre las cuales están, por ejemplo la tarifa plana de gas, un valor de combustible uniforme en todo el país, un valor de consumo de energía tarifario que sea más justo para todos porque nuestros consumos energéticos en todo el Norte Grande sube mucho más en los meses de Octubre y Abril, lo que queremos es buscar una tarifa que sea más plana con el incremento del uso” expresó.

Otra de las medidas que se le comunicaron al presidente se trata sobre los 65.000 puestos de trabajo formal que se perdieron en todo el Norte Grande “Le pedimos que se reincorporen así cómo también queremos generar fuentes de trabajo de aproximadamente 250.000 puestos”.

También, en consonancia con las 10 provincias que constituyen el Norte Grande, se pidió la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por una cuestión pandémica, además de los gastos económicos que se generan con el despliegue de las elecciones.

En cuanto a la respuesta que recibieron del presidente en este diálogo llevado a cabo en la segunda reunión, manifestó que “la respuesta del Presidente fue muy concreta, con respecto a las PASO comentó que se iba a tratar de realizar un consenso nacional. El otro punto que es importante, en todas las cuestiones planteadas en el petitorio, el Presidente aceptó todas, pero principalmente aceptó como válida la inequidad económica y social que tiene nuestro país y que esta asimetría es principalmente en el Norte Grande y que perjudica directamente a las provincias del NOA y NEA”.

Reclamamos junto con Corrientes y Formosa la construcción del gasoducto. En estas provincias tenemos un gas muy caro con respecto a las demás provincias, y aunque estas obras tardan años, lo positivo de esto es que el presidente reconoció el pedido, exclamó Arce.

Carlos Arce en la entrega de barbijos en el Mercado Concentrador

Vacunación en Misiones

Con respecto al plan de vacunación contra el coronavirus en la provincia, el vicegobernador Carlos Arce nos comentó “En este momento ya abarcamos con la segunda dosis a 1144 personas, estas pertenecen principalmente al personal de salud, al personal de riesgo”.

Lo próximo será esperar a que el Ministerio de Salud manden más vacunas. “Nosotros tenemos la logística para aplicar a las personas. Con el inicio de clases vamos a enfocar al personal docente de riesgo”.

En relación a que implica la vacunación contra el Covid-19 aclaró que “lo que hace la vacuna es disminuir la mortalidad, no quiere decir que por más que uno esté vacunado no tiene que seguir respetando los protocolos. El hecho de que uno esté vacunado no implica que no se contagiará del coronavirus”.

“Igualmente la vacuna es importantísima porque evita las internaciones y evita las muertes” remarcó el vicegobernador Carlos Arce.

En relación a la obligatoriedad o no, aclaró que ésta no es obligatoria pero que la obligatoriedad es moral, para no contagiar a los demás.

Con relación al aumento de casos exclamó que se “apela a la responsabilidad de la gente joven que suele ser asintomática y que por ahí no toman dimensión de que pueden contagiar”.

“La cantidad de contagios tiene que ver con el no respeto a los protocolos, los casos han subido desde que en navidad y año nuevo la gente hizo reuniones familiares o reuniones de amigos, y en estas no se respetaron los protocolos de distanciamiento social”

Para finalizar y en materia salarial, Arce comentó que por ahora el gobernador en conjunto con el poder ejecutivo y el ministro de economía están pendientes de lo que es la pauta salarial. Por ejemplo en el año 2020 la pauta salarial estuvo muy cercana a la inflación, que fue de 37% e incluso se encontraron áreas en las que se superó a ese porcentaje. De esta manera, reafirmó que desde el gobierno provincial están preocupados y ocupados para que la gente tenga un sueldo digno.

Carlos Arce – Vicegobernador de Misiones – Radio Libertad

LR/GP

LR-EP