Barcelona, sin Lionel Messi, venció al Elche de Almirón por la liga española

Barcelona, sin la presencia del suspendido Lionel Messi, se impuso esta tarde por 2-0 al Elche del DT argentino Jorge Almirón y alcanzó el tercer lugar de la tabla de posiciones, en un encuentro válido por la vigésima jornada de la Liga de España.

Los goles del conjunto «culé» fueron anotados por Frenkie de Jong y Ricard Puig, a los 39 y 44 minutos, de la primera y segunda etapa, respectivamente, en un choque jugado en el estadio Martínez Valero, ubicado en la ciudad de Alicante.

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, no disputó el partido porque cumplió la segunda y última fecha de suspensión tras la expulsión en la caída por 3-2 del domingo pasado ante Athletic de Bilbao en la final de la Supercopa de España.

A raíz de la victoria, el equipo conducido por Ronald Koeman alcanzó la tercera posición de la tabla con 37 unidades, en tanto Elche sumó su 13er. juego sin victorias, y permanece en zona de descenso, en el penúltimo lugar con 17 puntos.

El conjunto alicantino alineó entre sus titulares a los argentinos Iván Marcone, Emiliano Rigoni y Lucas Boyé.

En otro de los encuentros de la jornada Osasuna, con los argentinos Facundo Roncaglia, ex Boca Juniors, y Jonathan Calleri, ex All Boys y Boca, goleó 3-1 como local al Granada.

La victoria dejó a los «Rojillos» en el puesto 17 con 19 puntos, mientras que Granada se mantiene con 28 unidades y en la séptima posición.

La jornada continuará este domingo con los encuentros entre Celta de Vigo-Eibar y el líder Atlético de Madrid del técnico argentino Diego «Cholo» Simeone ante Valencia.

El lunes cerrarán Athletic de Bilbao y Getafe desde las 17.

Principales posiciones: Atlético de Madrid 44; Real Madrid 40; Barcelona 37; Sevilla 36; Villarreal 34; Real Sociedad 31.

Fuente: Minutouo

LR-CP