Atlético de Madrid venció a Valencia por 3 a 1

Atlético de Madrid, conducido por el DT argentino Diego Simeone, venció hoy como local por 3 a 1 a Valencia, con un tanto de su compatriota Ángel Correa, en partido por la vigésima fecha de la Liga de España, torneo que lidera con 47 unidades.

El mediocampista serbio Uros Racic abrió el marcador para la visita, mientras que el portugués Joao Féliz, el uruguayo Luis Suárez y el rosarino Ángel Correa, ex San Lorenzo de Almagro, dieron vuelta el resultado en favor del «Colchonero».

La victoria le permitió al equipo del «Cholo» Simeone alcanzar los 47 unidades y así estirar a siete la diferencia con su principal escolta, Real Madrid, que cuenta con 40 puntos.

Valencia, tras la derrota, se mantiene con 20 puntos y en la decimocuarta posición.

Barcelona, sin la presencia del suspendido Lionel Messi, se impuso esta tarde por 2 a 0 al Elche del DT argentino Jorge Almirón y alcanzó el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Los goles del conjunto «Culé» fueron anotados por Frenkie de Jong y Ricard Puig, a los 39 y 44 minutos, de la primera y segunda etapa, respectivamente, en un choque jugado en el estadio Martínez Valero, ubicado en la ciudad de Alicante.

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, no jugó el partido porque cumplió la segunda y última fecha de suspensión tras la expulsión en la caída por 3 a 2 del domingo pasado ante Athletic de Bilbao, en la final de la Supercopa de España.

A raíz de la victoria, el equipo conducido por neerlandés Ronald Koeman alcanzó la tercera posición de la tabla con 37 unidades; en tanto Elche sumó su decimotercer juego sin victorias, y permanece en zona de descenso, en el penúltimo lugar con 17 puntos.

El conjunto alicantino alineó entre sus titulares a los argentinos Iván Marcone, Emiliano Rigoni y Lucas Boyé.

En otro de los encuentros de la jornada Osasuna, con los argentinos Facundo Roncaglia, ex Boca Juniors, y Jonathan Calleri, ex All Boys y Boca, goleó 3 a 1 como local al Granada.

La victoria dejó a los «Rojillos» en el puesto 17 con 19 puntos, mientras que Granada se mantiene con 28 unidades y en la séptima posición.

Celta de Vigo, del entrenador argentino Eduardo «Chacho» Coudet, empató como local 1 a 1 ante el Eibar, con goles de Brais Méndez para el anfitrión y de Brian Gil Salvatierra, a los 9 y 9 minutos, de la primera y segunda etapa, respectivamente.

Los Célticos quedaron en la novena posición con 24 puntos; mientras que Eibar se ubica en el decimoquinto lugar con 20 unidades

El lunes cerrarán Athletic de Bilbao y Getafe, desde las 17 (hora argentina).

Posiciones: Atlético de Madrid 47 unidades; Real Madrid 40; Barcelona 37; Sevilla 36; Villarreal 34; Real Sociedad 31; Granada 28; Real Betis 27; Celta de Vigo y Cádiz 24; Levante y Getafe 23; Athletic Bilbao 21; Valencia, Eibar y Valladolid 20; Osasuna 19; Alavés 18; Elche 17; y Huesca 13.

Fuente: Télam

GS-CP