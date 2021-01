Los feriantes de Santa Rita luchan contra la sequía y el aumento de precios pero las ventas siguen siendo buenas

Las Ferias Francas son una opción para adquirir productos de calidad y a buen precio. Elegida hace años por los posadeños, los feriantes de Santa Rita continúa con las buenas ventas pero la sequía y el aumento de precios en los insumos preocupa a los productores.

“Esta linda la venta se está vendiendo bien, arrancamos muy bien el año”, contó Gastón, quien tiene su puesto de frutas y verduras. Este productos es el más elegido debido a su producción local y los buenos precios.

“La gente está buscando mucho jengibre, hierbas, limón y yuyos porque buscan remedios originales. La venta va yendo, con paciencia”, indicó Marga, feriante de Santa Rita.

La sequía que golpea a la provincia

La sequía lleva meses afectando a la provincia de Misiones y las plantaciones de verduras y frutas son las más perjudicadas. Los productores deben buscar alternativas para tener stock en cada feria.

“La sequía es bastante complicada porque llueve pero la tierra no junta agua, tendría que llover bastante para que corra agua. Se complica porque a veces nosotros no tenemos nuestro producto y tenemos que comprarle a otros productores y el precio ya cambia”, explicó Gastón.

Esta situación además los condiciona en el aumento de precios de sus productos porque saben que sus clientes los eligen por el bajo costo que tienen las frutas y verduras.

“Los aumentos nos perjudican, aumentas 10 pesos y ya cuesta vender. Cerramos los ojos y seguimos, no nos queda otra. Todavía no aumentamos, para mantener a los clientes porque si aumentamos 10 pesos ya no compran”, contó la feriante, Magda.

Pese a esta situación el movimiento en la Feria Franca de Santa Rita sigue siendo alto y los posadeños siguen eligiendo este lugar para realizar sus compras y llevar a sus hogares productos de origen misioneros.

SL-EP