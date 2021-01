El presidente de la Ganadera El Porvenir, Diego Cardona, afirmó que cumplieron con todos sus objetivos en el 2020

Más allá de la cruda sequía que hubo en la provincia de Misiones, el titular de la Ganadera El Porvenir, Diego Cardona, afirmó que lograron cumplir con todos los objetivos referidos a la producción de carne.

Diego Cardona – Canal 12

“Tuvimos un año muy bueno ya que hicimos previsiones y trazamos objetivos que pudimos cumplirlos. Rápidamente alcanzamos un volumen de animales engordando, en el cierre de corral, de alrededor de 6 mil cabezas y luego en agosto comenzamos a aumentar el número de cabezas de ganado. Esto implicó un volumen de faena en el que pensamos que podíamos llegar a 2.200 cabezas de faena mensuales que equivale a 500 por semana, número con el que nos mantuvimos durante todo el año. En diciembre, aumentamos el volumen de faena a 700 cabezas”, detalló el titular de la Ganadera El Porvenir.

Para lograr estos resultados dijo que tomaron diferentes tipos de recaudos para hacer frente a la mayor demanda. Por otra parte, destacó que el Gobierno de Misiones acompañó el producto de la carne a través del programa “Ahora Carne” que fue lanzado especialmente para las fiestas de fin de año.

En ese aspecto, explicó que tanto para Navidad como para Año Nuevo, en los días previos hubo precios subsidiados en la carne, y esto “tuvo una lógica distinta a la que se suele aplicar, ya que el subsidio estuvo en el precio mayorista. Para ello, juntaron a todos los frigoríficos y a algunos abastecedores de la provincia y con ellos se logró llegar a las familias con un subsidio muy importante. En esas fechas, en las góndolas de los supermercados, hubo algunos productos de carne que llegaron a tener hasta un 50 por ciento de descuento y esto realmente fue un gran éxito ya que a través del programa se vendió más de un millón de kilos”, contó.

En cuanto al 2021, comentó que tienen como objetivo “terminar el año con el doble de faena y el doble de animales encerrados. Este es un desafío muy importante. Igualmente, tenemos una variable que no la podemos manejar, que es el clima. Hay previsiones de sequía y esperemos que ésta no sea muy prolongada ya que nosotros tenemos que plantar maíz para los animales que están encerrados y que necesitan dicho alimento para poder engordar. Sin ello, no podríamos incrementar el volumen de producción a lo estipulado”.

