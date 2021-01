Eldorado: realizarán operativos de control para impedir el robo de ganado, cítricos y yerba mate

Se fijaron estrategias de trabajo en conjunto para realizar operativos de control en distintos horarios y lugares, entre la Policía, personal de Tránsito, Senasa y Municipio, para frenar el abigeato (robo de ganado), el robo de la hoja de yerba mate, y de cítricos (plantaciones de limón y naranja).

Integrantes del gabinete municipal, por pedido del intendente de la ciudad de Eldorado Fabio Martínez, se reunieron con los jefes de la Unidad Regional III: Juan Carlos Fernández y Gustavo Oliver Gallardo, con referentes del Senasa y con el diputado provincial Julio “Chun” Barreto.

El objetivo de la convocatoria fue fijar estrategias de trabajo en conjunto para realizar operativos de control en distintos horarios y lugares, entre la Policía, personal de Tránsito y Senasa, para frenar el abigeato (robo de ganado), el robo de la hoja de yerba mate, y de cítricos (plantaciones de limón y naranja).

Al respecto, el director de Bromatología de la Municipalidad de Eldorado- Carlos Leiva- manifestó que «le pedí al jefe de la Unidad Regional III una reunión para tratar estos temas que preocupan a la comunidad, e invité a funcionarios municipales para que participen, a integrantes del Senasa y al diputado provincial Chun Barreto. Por el Municipio estuvieron la secretaria de Ambiente Mirta Caballero, el director de Asuntos Jurídicos Carlos Kozik, y del área de Bromatología además de mi, participaron también los inspectores Miguel Caballero y Edgard Cristaldo».

Leiva detalló que «anoche pudimos reunirnos y fijar estrategias, y la idea es sumar a las demás fuerzas también: Federal y Gendarmería para que sea más efectivo el trabajo de control. Además acordamos en que se intensificarán los controles en los comercios como ser carnicerías de barrios por ejemplo, para corroborar la venta de carne- de dónde compran, a quién. Y estaremos atentos también a las redes sociales que es donde más venta ilegal se realiza, allí ofrecen venta de carne, pollo, chorizos, etc. Lo mismo haremos para controlar la venta ilegal de hoja de yerba mate y cítricos».

Para finalizar dijo que «para poder cortar estos robos de raíz, necesitamos la colaboración de los vecinos, porque si no hay demanda estos delincuentes no tendrán a quién vender lo que roban. Por esa razón recomendamos a los vecinos que no compren carne y producción de venta ilegal ni en las redes sociales, ni en lugares poco confiables, primero para preservar su propia salud porque esos productos carecen de control sanitario, y segundo porque solo de esta forma podremos frenar el abigeato y los robos que se producen en las chacras de nuestros productores».

PP-EP