El diputado Nacional Diego Sartori se aplicó la vacuna Sputnik V contra el coronavirus

Diego Sartori, diputado Nacional por Misiones fue inmunizado con la vacuna Sputnik V y es uno de los primeros adultos mayores en aplicarse la vacuna en el país.

Diego Sartori – FM Show

Se trata de la primera dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus y debió inmunizarse por su profesión de médico y por formar parte del personal de salud, a quienes estaba destinada la primera etapa de vacunación.

Aseguró que está con un excelente estado de salud y que no tuvo efectos adversos hasta el momento, más que un leve dolor de cabeza el día en el que se vacunó, lo que es común luego de la aplicación de cualquier vacuna.

En cuanto al tiempo de inmunidad que tiene la vacuna señaló que es muy probable que sea 8 semanas o 1 hasta año como máximo, lo que indicaría que en los próximos años esta vacuna tenga que ser reforzada con otra aplicación. Recordó que lo mismo sucedió con la vacuna de la Gripe A, que hoy ya está controlada.

Sartori aprovechó para dejar un mensaje a toda la sociedad, apuntando contra las personas que creen que detrás de la investigación y de la aplicación de la vacuna hay objetivos malignos y beneficios que desconocemos. Afirmó que esto es totalmente erróneo y que las personas no deben tener miedo a la inmunización que se les ofrece.

Se dirigió a las personas y animó a “que se pongan la vacuna con toda tranquilidad, se van a salvar muchas vidas. Es terrible lo que está pasando con esta pandemia no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Pierdan el miedo, pónganse la vacuna si pueden, no hay ningún peligro, yo no sentí absolutamente nada. Veremos la semana que viene cuando me pongan la segunda dosis, pero yo creo que no va a haber problemas” expresó el diputado.

Tratamiento con Ivermectina

Por otro lado, Sartori hizo referencia a la droga llamada Ivermectina, que es uno de los tratamientos que se utiliza en la provincia de Misiones para tratar a los pacientes con coronavirus.

Sostuvo que es una muy buena opción para combatir esta enfermedad y que leyó muy buenos estudios que reflejan los resultados que se obtienen al aplicar esta droga en los pacientes.

ZF-A