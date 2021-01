70 años de la Estudiantina Posadeña: la historia quedó reflejada en un documental

La Comuna de la capital provincial, -a través de su Secretaría de Cultura y Turismo-, presenta un documental homenaje a los 70 años de la Estudiantina Posadeña, proyecto que lleva como título “Cuando se apagan los tambores, se enciende el recuerdo”.

Desde el municipio comunicaron que por cuestiones de tiempos de edición no se pudo estrenar el documental en el 2020. Ahora es el momento. Se trata de un material que recopila las siete décadas de la fiesta a través de fotografías, material de archivo, videos y entrevistas, apelando a la memoria emotiva de los posadeños.

La iniciativa busca rescatar el gran valor cultural y educativo de la tradicional fiesta de los estudiantes secundarios, en un año en que el desfile debió suspenderse por la pandemia de coronavirus. Y que en la historia se emparenta a otra ocasión en que la fiesta fue suspendida: fue en 1976, año del golpe de estado y del comienzo de la Dictadura Militar.

70 años de la Estudiantina Posadeña

El audiovisual fue producido por “El Centésimo Mono” en alianza con la productora audiovisual “Juan Carlos Giménez Servicios Audiovisuales”. La propuesta está planteada en 24 minutos, considerando tiempos televisivos, y no pretende agotar el tema. Pero si, contribuir a que los vecinos y vecinas de Posadas se reapropien de una fiesta que nació en el corazón de la comunidad, que fue creciendo con el aporte de todos y que hoy distingue a Posadas entre otras capitales de América.

Posadas está transitando sus 150 años y la Estudiantina tiene 70. Es la fiesta de todos los posadeños y tiene un gran valor cultural, Es una fiesta en la que convergen todas las artes en cada edición. Presentes la danza, la música, la plástica, el teatro, la puesta en escena, la investigación histórica para generar contenido y personajes. Es una fiesta completísima.

Con esta acción la Municipalidad de Posadas desea reconocer el trabajo que hacen los estudiantes para la vigencia de esta celebración.

En el documental se verán imágenes de los inicios y actuales. Se escucharán voces amables y disidentes. Se expresarán los estudiantes con sus ansiedades y corridas contra los tiempos. Y voces que fueron protagonistas como las de Quique Uffelmann, Laura Borches, Chity Maidelaire, Patricia Silvero, Nora Urdinola, entre otros.

En un año donde el recuerdo se impone con fuerza, la Estudiantina no pasará desapercibida.

Algo de contexto

La fiesta está coordinada por APES (Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios). A su vez, APES trabaja en conjunto con la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de Posadas (regida por la ordenanza N° 135/ Nº 188 y el decreto municipal Nº 1146) y es monitoreada (como toda agrupación estudiantil) por el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología.

APES fue creada en 1984 y desde entonces ha ido creciendo y desarrollando estatutos y reglamentos. Sus objetivos son extensos, aunque en la práctica en la mente de los posadeños, decir Apes equivale a decir «los organizadores de la Estudiantina». (Y equivale también a otras cosas, como veremos más adelante).

“Podría no ser así”, cuenta Matías Rovira, actual presidente de Apes (en una medida excepcional del Ministerio de Educación, al haberse prorrogado el año pasado la vigencia de la comisión anterior), aunque sin capacidad de acción ni decisión, ya que sin “cuerpo colegiado” no tiene poder. Y el cuerpo colegiado no se ha podido elegir en este 2020 tan particular. Sin embargo, Matías revisó el estatuto de la Asociación y tiene claro que el horizonte es amplio.

“Podría funcionar como un gremio de estudiantes. Generar actividades que desarrollan el espíritu político, el espíritu de cooperación. Defender el interés de los estudiantes cuando fuera vulnerado. Podríamos tener acciones solidarias en este tiempo de pandemia”, dijo.

#InformaciónGeneral Especial Estudiantina: El año en que se apagaron los tambores pero encendimos el recuerdohttps://t.co/pncPiX1gZV pic.twitter.com/GmPOnB1E4D — misionesonline.net (@misionesonline) September 20, 2020

SP-CP+EP